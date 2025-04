"Alles was zählt"-Schurkin Ania Niedieck bekam Morddrohungen

Im Jahr 2010 stieg Ania Niedieck (41) als Isabelle Reichenbach bei Alles was zählt ein – und sorgte direkt für Drama: Ihre Serienfigur versuchte mit allen Mitteln, Ben Steinkamp an sich zu binden, obwohl dieser Gefühle für Katja Bergmann hatte. Die Rolle der Bösen zu spielen, mache zwar unheimlich Spaß, doch bringe auch Schattenseiten mit sich, wie Ania im RTL-Interview erzählt: "Am Anfang ist das total schwer, weil die Fans einen hassen." Die Wut der Zuschauer ging sogar so weit, dass die 41-Jährige eine Morddrohung erhielt.

Im Gespräch mit dem Sender erinnert sich die Schauspielerin: "Ich habe bei Facebook eine Morddrohung bekommen. Da hat jemand geschrieben: 'Lass Ben und Katja in Ruhe. Ich weiß, wo du wohnst. Pass auf bei jedem Auto, das an dir vorbeifährt.'" Der Schrecken war groß, doch glücklicherweise stellte sich später heraus, dass es sich bei der Absenderin um ein zwölfjähriges Mädchen handelte, das die Nachricht nicht ernst gemeint hatte.

Trotz solcher Vorfälle ist Ania nach wie vor begeistert von ihrer Rolle in der Soap. "Eine böse Rolle zu spielen, ist einfach ein Geschenk", betont sie im Interview und ergänzt, dass die Arbeit am Set für sie ein großes Glück sei. Außerdem spricht sie über die große Nähe, die sie zu Jörg Rohde (41), einem ihrer langjährigen Kollegen, empfindet: "Die erste Soap-Liebe vergisst man nicht. Jörg und ich stehen uns total nah."

Anzeige Anzeige

Getty Images Ania Niedieck, "Alles was zählt"-Star

Anzeige Anzeige

Getty Images Jörg Rohde, Schauspieler

Anzeige Anzeige