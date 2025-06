Ania Niedieck erinnert sich an Fashion-Ausrutscher bei AWZ

Seit 15 Jahren ist Ania Niedieck (41) in ihrer Rolle als Isabelle Reichenbach bei Alles was zählt zu sehen. Die Vorabendserie begeistert nicht nur mit spannenden Geschichten, sondern auch modisch. Die Schauspielerin verrät nun im RTL-Interview, welche Outfits ihr am besten gefallen. "Was auf jeden Fall immer interessant ist, sind die Drehs rund um Hochzeiten", berichtet sie. Da ihre Figur bereits viermal geschieden ist, durfte sie schon einige Hochzeitskleider tragen. Doch nicht auf alle Fashion-Momente ist die Rheinländerin stolz: "Bei manchen Sachen, die damals total angesagt und schick waren, denke ich mir heute: 'Oh Mann, was habe ich da angehabt.'"

Für Ania ist es jedes Mal ein Abenteuer, in ihre Serienrolle zu schlüpfen – auch modisch. Gegenüber dem Sender erklärt sie: "Ich glaube, Ania ist eher sportlich, casual-schick und liebt Oversize-Teile. Und Isabelle mag es sexy, figurbetont, mit Blusen, auffälligen Prints und High Heels." Die ehrgeizige Eiskunstläuferin hat bei "Alles was zählt" schon einiges durchgemacht und gehört auch nach eineinhalb Jahrzehnten immer noch zu den Favoriten der Fans.

Neben vielen positiven Kommentaren musste Ania allerdings auch mit einer Menge Hass klarkommen. Ihr AWZ-Charakter war anfangs umstritten, da sie sich der Liebe von Ben Steinkamp und Katja Bergmann in den Weg stellte. "Ich habe bei Facebook eine Morddrohung bekommen. Da hat jemand geschrieben: 'Lass Ben und Katja in Ruhe. Ich weiß, wo du wohnst. Pass auf bei jedem Auto, das an dir vorbeifährt'", erzählte die 41-Jährige vor wenigen Monaten dem Privatsender. Glücklicherweise stellte sich heraus, dass die wütende Absenderin ein zwölfjähriges Mädchen war und Ania nichts zu befürchten hatte.

