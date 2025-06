So reagieren die Kinder der Bachelors auf ihre TV-Auftritte

Martin Braun und Felix Stein sind die Rosenkavaliere bei Die Bachelors und erleben in Südafrika aufregende Dates und romantische Momente. Zuhause mussten ihre Kinder einige Zeit auf ihre Papas verzichten. Martins Töchter und Felix' Sohn blieben während der Dreharbeiten in Deutschland. Nach der Show war das Wiedersehen für Felix besonders emotional: "Ich glaub’, mein Sohn hat mich noch nie so lange umarmt, so eng, das war schon brutal emotional", erzählt der 32-Jährige im Podcast "Sendezeit mit Nura".

In Sachen TV-Auftritte sind sich die beiden Väter einig: Nicht alles, was in der Show passiert, ist für ihren Nachwuchs geeignet. Während Felix seinem Sohn gerne einige "coole Dates" zeigen möchte, sind die intimen Szenen mit den Ladys strikt tabu. "Nee, auf gar keinen Fall guck’ ich das mit ihm!", so der Bachelor im Podcast. Martin sieht das ähnlich und erklärt, dass seine Töchter nicht zur Zielgruppe der Sendung gehören. Dennoch finden die Kinder es aufregend, ihre Papas im Fernsehen zu sehen.

Die Staffel von "Die Bachelors" verspricht, nicht nur für die Zuschauer, sondern auch für die Protagonisten emotional zu bleiben. Schon zu Beginn sorgte die Vorschau für Spekulationen über ein möglicherweise unglückliches Finale für einen der beiden Singles. Ob sich dieses Szenario bewahrheitet oder die Rosenkavaliere doch ihr Glück finden, bleibt spannend.

Felix Stein, "Die Bachelors"-Kandidat 2025

Felix Stein und Martin Braun, "Die Bachelors" 2025

