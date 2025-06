Prinzessin Kate zollt Diana Tribut bei Trooping the Colour

Prinzessin Kate (43) hat bei der diesjährigen Trooping-the-Colour-Zeremonie in einem türkisfarbenen Ensemble begeistert, das von der Designerin Catherine Walker entworfen wurde. Gemeinsam mit ihren drei Kindern fuhr sie in einer Ascot-Landau-Kutsche durch die jubelnden Menschenmassen, wie Fotos zeigen, die Mirror vorliegen. Danach schloss sie sich dem Königspaar König Charles (76) und Königin Camilla (77) an, um die prachtvolle Militärparade auf dem Horse Guards Parade zu verfolgen. Besonderes Augenmerk zog Kates elegantes Outfit auf sich, das an ein Design erinnert, das ihre verstorbene Schwiegermutter, Prinzessin Diana (✝36), im Jahr 1992 trug.

Neben ihrem stilvollen Auftritt nahm Kate auch wieder ihre prominente Rolle als Ehrenoberst der Irish Guards ein. Vom Paradeplatz aus beobachtete sie die beeindruckende Inszenierung, bei der über 1.000 Soldaten teilnahmen. Dieses Jahr stand die Zeremonie unter einem besonderen Zeichen: Als Geste des Respekts für die Opfer des tragischen Flugzeugabsturzes in Indien rief König Charles zu einer Schweigeminute auf. Auch die jüngere Generation der Royals überzeugte an diesem besonderen Tag. Die junge Prinzessin Charlotte trug zu ihrem himmelblauen Kleid eine besondere Brosche: ein mit Diamanten besetztes Hufeisen. Laut der Daily Mail wollte sie damit ihre verstorbene Ur-Oma, Queen Elizabeth, ehren, denn die Brosche trug sie das erste Mal zu deren Beerdigung im Jahr 2022.

Nicht zum ersten Mal beeindruckt die Prinzessin von Wales mit ihren modischen Entscheidungen. Sie greift regelmäßig auf die Designs von Catherine Walker zurück, die auch Prinzessin Diana schätzte. Seit ihrem Wiedereinstieg nach einer gesundheitlich bedingten Pause zeigt sich Kate weiterhin engagiert und bei bester Gesundheit. Kürzlich besuchte sie das neue V&A East Storehouse, um mehr über die Welt der Kunst und das Aufbewahren historischer Objekte zu erfahren. Ihre Teilnahme an solchen Veranstaltungen unterstreicht nicht nur ihr Interesse an Kunst und Kultur, sondern auch ihre Hingabe für ihre Aufgaben als Mitglied des britischen Königshauses.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Charlotte nach der Beerdigung der Queen in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Die britischen Royals auf dem Balkon des Buckingham Palace am VE Day, 2025

Anzeige Anzeige