Teurer Unterhaltsstreit: Alice Evans droht Zwangsräumung

Die britisch-amerikanische Schauspielerin Alice Evans (53) hat mit einem Post bekanntgegeben, dass ihr und ihren beiden Töchtern die Zwangsräumung aus ihrem Zuhause in Los Angeles bevorsteht. Über Instagram teilte sie mit, dass sie nicht nur ihre Miete nicht mehr bezahlen könne, sondern sich auch keine alternative Unterkunft leisten könne. Der Verlust ihres Hauses verstärke die Belastung durch den andauernden Rechtsstreit mit ihrem Ex-Mann Ioan Gruffudd (51) über Unterhalt und das Sorgerecht für die Kinder Ella und Elsie, wie sie weiter erklärte. "Das ist kein Hilferuf, sondern die Realität, die viele erleben", schrieb Alice und kündigte an, ihre Erfahrungen öffentlich zu teilen. "Vor allem seit den Bränden und dem Beginn der zweiten Trump-Administration gibt es viele Menschen wie uns, die nach einem Ort suchen, an dem sie sich ausruhen können, und wenn meine Plattform jemandem helfen kann oder ihm zumindest das Gefühl gibt, weniger allein zu sein, dann macht mich das glücklich."

Bereits seit der Scheidung im Juli 2023 kämpft Alice mit finanziellen Problemen, die sie laut Berichten an den Rand ihrer Möglichkeiten gebracht haben. Die Schauspielerin gab an, dass Ersparnisse aus dem Verkauf des gemeinsamen Hauses vollständig aufgebraucht seien, ein Großteil davon für Anwalts- und Gerichtskosten. Ihr Ex-Mann, bekannt aus Filmen wie Titanic und Serien wie "Liar", beschuldigte Alice hingegen, ihre Situation dramatischer darzustellen und behauptete, ihr deutlich mehr Unterhalt gezahlt zu haben als vertraglich vereinbart. Währenddessen sorgt der Gerichtsstreit zwischen den beiden weiterhin für Schlagzeilen, da Alice unter anderem kürzlich aus einem Gerichtssaal verwiesen wurde, nachdem sie dort verbotenerweise Fotos gemacht hatte.

Alice und Ioan hatten sich 1999 am Set von "102 Dalmatiner" kennengelernt und 2007 geheiratet. Ihre Trennung wurde 2021 öffentlich, nachdem Alice in den sozialen Medien behauptete, Ioan habe die Familie verlassen, weil er sie nicht mehr lieben würde. Die Situation eskalierte, als Ioan wenig später seine Beziehung zu der Schauspielerin Bianca Wallace öffentlich machte, mit der er mittlerweile sogar verlobt ist. Trotz dieser privaten Turbulenzen betonte Alice in ihrer Nachricht, dass sie Hoffnung habe, durch das Teilen ihrer Erfahrungen andere Menschen in ähnlichen Situationen zu unterstützen und auf die Wohnungsproblematik in Los Angeles aufmerksam zu machen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alice Evans und Ioan Gruffudd mit ihren Kindern Ella und Elsie, Mai 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Alice Evans und Ioan Gruffudd im April 2013

Anzeige Anzeige