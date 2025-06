Ist "Temptation Island"-Kandidat Kevin längst verheiratet?

Kevin Bartsch stellte sich gemeinsam mit seiner Freundin Danka dem ultimativen Treuetest bei Temptation Island. Er wollte seiner Partnerin, die er schon zweimal betrogen hatte, beweisen, dass sie die Eine für ihn ist. Zumindest war das der eigentliche Plan – bereits nach wenigen Tagen brach der DJ das TV-Experiment frühzeitig ab. Ob Danka und Kevin heute noch ein Paar sind, sollten die Zuschauer eigentlich erst in der nächsten Folge beim großen Wiedersehen erfahren. Doch nun kursiert ein pikantes Gerücht im Netz: Mehrere Gossip-Seiten berichten, dass er eine andere Frau blitzgeheiratet haben soll. Auf Instagram gibt es sogar ein Foto, auf dem vermeintlich Kevin mit einer Blondine auf einer Hochzeit zu sehen ist.

Ein Blick in die Kommentare bestätigt das, was viele anhand des Fotos vermuten. "Der Typ ist doch mittlerweile sogar verheiratet mit einer anderen... Wann wurde das Wiedersehen gedreht?", fragt sich ein Nutzer. Ein anderer behauptet, ein Insider zu sein: "Kevin ist mit meiner Cousine verheiratet und bekommt jetzt ein Kind." Viele weitere "Temptation Island"-Fans bestätigen, dass sie das Gerücht bereits von mehreren Quellen mitbekommen haben. Ob es sich bei dem Mann auf dem Foto wirklich um den Reality-TV-Darsteller handelt oder ihm der blonde Bräutigam doch nur zum Verwechseln ähnlich sieht, ist nicht bestätigt. Weder Kevin noch Danka äußerten sich bislang zu den Spekulationen.

In Folge vier der aktuellen Temptation-Staffel fällte der 29-Jährige die Entscheidung, die auch für seine Freundin Danka weitreichende Folgen hatte. Die beiden bestanden "Temptation Island" nicht – und die 24-Jährige bekam keine Gewissheit, ob sie Kevin in Zukunft vertrauen kann. Der wiederum schien sich seiner Sache sehr sicher zu sein. Seine Entscheidung begründete er mit den Worten: "Ich hatte in den letzten Tagen keinen Kontakt zur Außenwelt, ich konnte nur über dich nachdenken. Ich will keine andere Frau außer dich. Du bist das Beste, was mir jemals passieren konnte. Ich brauche dich nicht auf die Probe zu stellen."

Anzeige Anzeige

Instagram / gossipgala100 Eine Blondine vermeintlich an der Seite von Kevin Bartsch

Anzeige Anzeige

RTL Kevin und Danka, "Temptation Island"-Teilnehmer, 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige