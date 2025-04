Das gab's noch nie: Dieses Paar verlässt "Temptation Island"

Kevin Bartsch sorgt in der siebten Staffel von Temptation Island für eine Premiere: Der DJ entscheidet sich bereits nach wenigen Tagen, das Experiment abzubrechen. In Folge vier der RTL-Show erklärt Kevin beim Lagerfeuer unter Tränen, dass ihm klar geworden sei, welche Fehler er in der Vergangenheit gemacht habe, und dass er seine Freundin Danka zu sehr vermisse, um weiterzumachen. "Ich breche jetzt 'Temptation Island' ab", sagt er deutlich, während Moderatorin Lola Weippert (29) überrascht und beinahe schockiert auf seine Worte reagiert: "Das haben wir hier noch nie erlebt."

Seine Entscheidung hat Konsequenzen: Er und Danka müssen das Experiment noch am selben Tag verlassen. Doch zuvor muss er der nichtsahnenden Danka bei einem Wiedersehen von seinem Entschluss berichten. "Ich hatte in den letzten Tagen keinen Kontakt zur Außenwelt, ich konnte nur über dich nachdenken. Ich will keine andere Frau außer dich. Du bist das Beste, was mir jemals passieren konnte. Ich brauche dich nicht auf die Probe zu stellen. [...] Deshalb bin ich heute Nacht zu dem Entschluss gekommen, abzubrechen", erklärt er seiner Freundin unter Tränen, die sich sichtlich gerührt von seinen Worten zeigt. Trotz Liebeserklärung steht für Lola fest: "Ihr habt 'Temptation Island' nicht bestanden."

Kevin und Danka haben sich für die Teilnahme an "Temptation Island" aus einem guten Grund entschieden: Der 29-Jährige war seiner Freundin in den zweieinhalb gemeinsamen Jahren bereits zwei Mal untreu. Er hatte eine achtmonatige Affäre und leistete sich nur zwei Monate vor der Sendung den nächsten Ausrutscher. In der TV-Show wollte er seiner Freundin deshalb beweisen, dass er treu sein kann. "Diese Tage haben mir gereicht", meint Kevin. Doch die anderen Teilnehmer sehen das anders. Sie vermuten, dass Kevin abgebrochen hat, um einen sehr wahrscheinlichen Fehltritt seinerseits zu vermeiden. "Er wusste, dass er der Versuchung nicht standhalten kann und hat einfach einen Rückzieher gemacht", findet Kandidatin Raffa deutliche Worte.

Anzeige Anzeige

Instagram / djlizzyofficial Kevin Bartsch, "Temptation Island"-Kandidat

Anzeige Anzeige

RTL Kevin und Danka, "Temptation Island"-Teilnehmer, 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige