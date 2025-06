"Bauer sucht Frau International"-Roger trifft Entscheidung

Bei Bauer sucht Frau International auf Teneriffa sorgt Bauer Roger für ordentliches Herzklopfen – aber nicht nur im positiven Sinne! Seine drei ausgewählten Frauen, Sophia, Ute und Anke, sind voller Hoffnung angereist, doch nach nur kurzer Zeit überrascht der 61-Jährige die Damen mit einer knallharten Entscheidung. Bei einem gemeinsamen Abendessen verkündet er vor versammelter Runde: "Ich habe schon eine Wahl für die Frau getroffen, die definitiv hierbleiben soll. Und das ist die Sophia." Ute und Anke scheint die Aussage des Bauern sichtlich enttäuscht zu haben. "Es war jetzt schon ein bisschen überraschend, dass sich Roger jetzt heute schon entschieden hat", kommentiert Ute.

Sophia hingegen freut sich über Rogers Aussage: "Ich war überrascht, dass mich Roger am Tisch vor den anderen Mädchen gleich als Favoritin genannt hat, aber ich freue mich natürlich darüber." Was diese Entscheidung für die anderen zwei Frauen bedeutet, wird sich in der kommenden Folge zeigen. Schon bei der Ankunft auf dem Hof mussten die drei feststellen, dass es hier keine Luxusbedingungen gibt. Zwei Frauen mussten sogar auf warmes Wasser verzichten und sich mit einer Toilette draußen begnügen, die nur über einen kurzen Fußweg erreichbar war. Roger erklärte: "Kein Warmwasser da. Das geht mit der Sonnenenergie und da war ja keine Sonne da heute." Trotz dieser Umstände nahmen die Hofdamen die Herausforderungen mit Gelassenheit.

Auch die Wahl der Schlafplätze verlief überraschend harmonisch. Die Teilnehmerinnen einigten sich problemlos und Roger gab erleichtert zu: "Ich war ein bisschen nervös damit, aber zum Schluss hat es doch geklappt." Bei einer kleinen Führung über den Hof kamen sich der Winzer und seine Gäste sogar schon etwas näher. Trotz aller anspruchsvollen Bedingungen scheint die Liebesreise auf Teneriffa mit einer guten Portion Offenheit und Humor einen vielversprechenden Start genommen zu haben.

Anzeige Anzeige

RTL Sophia, Ute, Anke und Rodger von "Bauer sucht Frau International", 2025

Anzeige Anzeige

RTL Roger, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat, 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige