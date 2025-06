"Bauer sucht Frau International"-Hofdame ist erneut dabei

Sarah, die Hofdame von Viehzüchter Björn aus der aktuellen Staffel von Bauer sucht Frau International, sorgt derzeit für Gesprächsstoff. Während sie dem Landwirt bereits eine Liebeserklärung gemacht hat und Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft schürt, kommen den Zuschauern Zweifel, ob sie es wirklich ernst meint. Der Grund: Sarah ist keine Unbekannte in der Kuppelshow. Bereits im Jahr 2024 suchte sie dort ihr Glück und versuchte, das Herz des Landwirts Max zu erobern – jedoch ohne Erfolg. Nun startet sie einen zweiten Versuch, doch die Kommentare auf Instagram sind eindeutig. "Anlauf 2.0", schreibt ein Nutzer spöttisch.

Doch in der Show zeigt Sarah offenbar wahre Gefühle und trotzt den Kommentaren mancher Zuschauer. Björn scheint dies jedoch mehr zu überfordern als zu erfreuen. "Das macht mir ein bisschen Angst, wie tief sie schon verliebt ist", gesteht der Farmer in einer vergangenen Folge. Die Situation wird zusätzlich kompliziert, als Mitstreiterin Lea bei einem Einzeldate mit Björn in den Genuss des ersten Kusses kommt.

Auch bei Roger verlief die Hofwoche alles andere als nach Plan. Nachdem Anke gehen musste und Ute freiwillig die Kuppelshow verlassen hatte, hoffte der sympathische Weinbauer auf romantische Momente mit Sophia. Doch statt Herzklopfen folgte die Ernüchterung. "Ich stehe auch ein bisschen auf Romantik. Es fehlt, finde ich", gestand Sophia offen, bevor sie die Heimreise antrat. Für Roger kam die Abfuhr völlig überraschend. "Man merkt erst, wenn du etwas verlierst, dass da Gefühle dabei sind. Das habe ich nicht erwartet", erklärte der Weingärtner sichtlich getroffen nach dem plötzlichen Abschied der blonden Favoritin.

RTL Deutschland Inka Bause, Moderatorin

RTL Die "Bauer sucht Frau International"-Kandidaten Björn, Lea und Sarah

RTL "Bauer sucht Frau International"-Kandidat Roger und Hofdame Sophia

