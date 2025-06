Estée Lauders Sohn Leonard ist im Alter von 92 verstorben

Leonard Lauder (✝92), der Sohn von Estée Lauder und langjährige Kopf des gleichnamigen Kosmetik-Riesen, ist im Alter von 92 Jahren in New York verstorben. Das Unternehmen Estée Lauder Companies teilte die traurige Nachricht am Montag, den 16. Juni, mit. Leonard, der als einer der letzten großen Patriarchen der amerikanischen Wirtschaftslandschaft galt, trat 1958 in das von seiner Mutter gegründete Unternehmen ein. Bis zu seinem Rückzug als CEO im Jahr 2009 formte er die Marke zu einem globalen Imperium mit einem Jahresumsatz von umgerechnet über sechs Milliarden Euro. Unter seiner Leitung wurden ikonische Marken wie Clinique, MAC und Bobbi Brown in den Konzern integriert. Mit einem geschätzten Vermögen von 8,61 Milliarden Euro hinterlässt Leonard Lauder nicht nur ein finanzielles Erbe, sondern auch ein Machtvakuum in der berühmten Familiendynastie.

Der Tod des Kosmetik-Milliardärs könnte den bereits seit Monaten schwelenden Konflikt innerhalb des Konzerns weiter anfachen. Leonards Sohn William P. Lauder, der lange Zeit als Executive Chairman den Konzern lenkte, stand zuletzt in der Kritik seiner Cousine Jane Lauder, die eine Neuausrichtung forderte. Jane warf ihm unter anderem mangelnde Innovation und eine schwache Marktstrategie für Asien vor. Ein interner Machtkampf hatte sich verschärft, als Leonard selbst schrittweise auf Distanz zu den Entscheidungen seines Sohnes ging. Nach der Ablösung von CEO Fabrizio Freda zum Jahreswechsel von 2024 zu 2025 und dem Rückzug der beiden Cousins aus dem operativen Geschäft verstärkten sich die Unstimmigkeiten. Doch auch Aerin Lauder, eine weitere Enkelin der Gründerin, rückt zunehmend in den Fokus. Sie nimmt öffentlich eine neutrale Haltung ein, könnte aber durch ihren Ehemann Eric Zinterhofer, der kürzlich in den Verwaltungsrat einzog, im Hintergrund an Einfluss gewinnen.

Leonard Lauder war nicht nur ein erfolgreicher Geschäftsmann, sondern auch ein Mann der Ideen und Inspirationen. Neben seiner Funktion bei Estée Lauder war der 92-Jährige auch als Philanthrop und Kunstsammler bekannt. Ohne den Patriarchen stellt sich nun die Frage, wer die Zügel des Beauty-Unternehmens in die Hand nimmt, wenn die Hauptversammlung im Herbst eine neue Richtung einschlagen könnte. Die Herausforderung liegt darin, das Erbe zu bewahren und den Weg für kommende Generationen zu sichern.

Getty Images leonard Lauder, Sohn von Estée Lauder

