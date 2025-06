Für Anna-Maria? Sänger Julian Benz nahm ganze acht Kilo ab

Julian Benz hat eine körperliche Transformation hinter sich. Im RTL-Interview verrät der Ballermann-Star stolz: "Ich habe von Ende März bis Mitte Juni acht Kilo abgenommen. Ich wollte auf der Bühne nicht immer nur schwarze Shirts anziehen, die optisch schlank machen, und ich wollte mich einfach fitter fühlen. Ich bin schließlich auch schon über 30." Zum Abnehmerfolg des Sängers trug aber auch ein berühmter "Piekser" bei, wie er ehrlich zugibt: "Jede Woche kam [die Abnehmspritze] in den Bauch. Das hat natürlich extrem geholfen. Aber ein Zaubermittel ist es auch nicht. Man muss auch schon selbst was tun." Doch die Hauptmotivation hinter seiner Transformation scheint die Liebe zu sein, die er in der Sängerin Anna-Maria Zimmermann (36) gefunden hat.

Julian verrät, dass Intervallfasten und gesunde Ernährung ein entscheidender Bestandteil seiner Abnehmreise waren: "Ich mag viele leichte Sachen wie Salate oder Bowls. Fast Food war nun gar kein Thema mehr." Selbst beim Alkohol musste der Partysänger Abstriche machen: Vor Shows gibt es nun nur noch ein Bier. "Alkohol hat sehr viele Kalorien, aber ab und zu eine kleine Party hat noch nie geschadet", sagt er schmunzelnd. Neben der Umstellung seiner Ernährung setzt er auf Sport wie Freeletics und Fußball, um sein neues Gewicht zu halten.

Neben den beruflichen Herausforderungen läuft es für Julian auch privat bestens. Mit Anna-Maria Zimmermann scheint der Sänger nicht nur eine Kollegin, sondern auch die Frau seines Herzens gefunden zu haben. Beide sind Künstler bei Sommerfestivals und treten regelmäßig auf Mallorca auf, wo sie sich näherkamen. Anna-Maria, die bereits ein Kind hat, strahlt an Julians Seite vor Glück.

Instagram / amz_welt Anna-Maria Zimmermann und Julian Benz, Mai 2025

Getty Images Anna-Maria Zimmermann, 2024

