Batik-Outfit: Brad Pitts jüngster Look sorgt für Verwirrung

Brad Pitt (61) hat am vergangenen Wochenende mit einem ungewöhnlichen Outfit für Aufsehen gesorgt. Gemeinsam mit Moderator Jimmy Fallon (50) wurde der Schauspieler beim Frisbeespielen in New York City abgelichtet. Fotos, die Hello! vorliegen, zeigen den Hollywoodstar in einem auffälligen, komplett in Batik gehaltenen Ensemble in einem Park. Passenderweise war er mit Jimmy im Partnerlook. Vermutlich waren die ungewöhnlichen Outfits Teil eines humorvollen Segments für Jimmys Show.

Doch damit nicht genug: Am Samstagabend wurde Brad in einem komplett anderen Look, einem blauen Samtblazer und weit geschnittenen Jeanshosen, während eines romantischen Dates mit seiner Freundin Ines De Ramon (32) gesichtet. Ohne sich auf einen Stil festzulegen, zeigte sich der Filmdarsteller in den letzten Tagen immer wieder in ungewöhnlichen Kleidungsstücken. Von Seiden-Parachute-Hosen mit einem löchrigen T-Shirt bis hin zu einer Kombination aus Seidenhemd und zerrissenen Samthosen bei einer Verabredung mit Bradley Cooper (50) und Gigi Hadid (30).

Brad, der längst für mehr als nur seine schauspielerischen Fähigkeiten bekannt ist, scheint sich in dieser Lebensphase neu zu definieren – modisch wie auch privat. Die Beziehung zur Schmuckdesignerin wurde Ende 2022 publik und seitdem zeigt sich das Paar regelmäßig gemeinsam. Umso enger die Verbindung mit seiner Partnerin auch ist, die Beziehung zu seinen Kindern scheint dafür jedoch zunehmend distanzierter. Jüngst behauptete ein Insider gegenüber Daily Mail, dass Brad keinerlei Kontakt zu seinem Nachwuchs habe.

Getty Images Moderator Jimmy Fallon, Met Gala 2025

Getty Images Ines de Ramon und Brad Pitt, 2024

