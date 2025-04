Rebel Wilson verkleidet sich für ihre Tochter als Osterhase

Rebel Wilson (45) wird mal eben zum Osterhasen. Die australische Schauspielerin organisierte eine Ostereiersuche für ihre Tochter Royce und deren Freunde. Dafür schlüpfte sie in ein Retro-Häschenkostüm und versteckte in ihrem traumhaften Garten ganz viele Schokoeier. Damit sorgte Rebel für ordentlich Spaß bei den Kleinen. "Frohe Ostern an alle! Ich habe mich als Osterhase verkleidet, um mit meiner Tochter eine Ostereiersuche zu machen… Und habe dabei vielleicht ein Dutzend Cadbury-Creme-Eier gegessen", berichtete sie zufrieden auf Instagram zu einigen Schnappschüssen der Ostereiersuche.

Im November 2022 wurden Rebel und ihre Frau Ramona Agruma Eltern ihrer Tochter mithilfe einer Leihmutter. Vor wenigen Tagen verriet die Pitch Perfect-Bekanntheit in der "Jonathan Ross Show" ein paar Details aus ihrem Familienleben. Ihren Humor bewahrte sie sich dabei und scherzte über den besonderen Namen ihrer Tochter. "Ich hätte sie vielleicht nicht nach einer britischen Luxusautomarke benennen sollen, sie ist nämlich ziemlich anspruchsvoll", witzelte sie und gab weiter preis: "Letzte Nacht hat sie mich fast eine Stunde lang dazu gebracht, ihre Füße zu massieren."

Im Juni 2022 machte Rebel ihre Beziehung mit Ramona offiziell. Ende Dezember 2024 gaben sich die beiden schließlich ganz romantisch auf Sardinien das Jawort. Mit Hochzeit und gemeinsamem Kind scheint ihr Glück perfekt. Doch können sie sich noch ein Baby vorstellen? "Ich denke auf jeden Fall darüber nach, ja. Ich hätte gern noch ein weiteres Kind. Ich frage mich nur, ob das möglich ist. Ich müsste eine künstliche Befruchtung machen. Wir werden sehen, wie es läuft", verriet Rebel im August 2023 gegenüber E! News zu einem weiteren Kinderwunsch.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson als Osterhase im April 2025

Getty Images Ramona Agruma und Rebel Wilson mit ihrer Tochter Royce Lilian

