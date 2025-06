Vatertag: Jessica Klepser erinnert an Christian Oliver (†51)

Jessica Klepser hat auf Instagram den diesjährigen Vatertag genutzt, um ihrem verstorbenen Ex-Mann Christian Oliver (✝51) zu gedenken. In ihrer Story teilte sie ein Familienfoto, das etwa vier Wochen vor seinem tragischen Tod im Januar 2024 entstanden ist. Der Schauspieler kam bei einem Flugzeugabsturz auf den Grenadinen ums Leben, ebenso wie die beiden gemeinsamen Töchter Annik und Madita. "Fröhlichen Vatertag", schrieb sie zu dem Bild und fügte emotionale Worte hinzu: "Unser letzter gemeinsamer Trip. Ich glaube, es war eine gute Sache, nicht zu wissen, dass wir weniger als einen Monat später voneinander getrennt sein würden." Für Jessica war dieser letzte unbeschwerte Trip ein kostbares Geschenk.

In ihrer Nachricht drückte sie außerdem aus, wie stolz sie auf ihre Familie und die gemeinsamen Kinder ist. Sie schrieb, dass sie und Christian ihren Töchtern beigebracht hätten, die Liebe in den Vordergrund zu stellen. Ihre Worte schlossen mit einer rührenden Botschaft: "Ich weiß, dass wir eines Tages wieder zusammen sein werden. Bitte gib mir noch etwas Zeit, und dann werde ich bei euch sein."

Bereits am traurigen Jahrestag des Unglücks hatte Jessica mit einer bewegenden Geste an Christian und die beiden Töchter erinnert. Im Januar zeigte sie in einem Social-Media-Video, wie sie am Strand Bilder der Verstorbenen, Kerzen und herzförmige Ballons aufstellte. Die Ballons ließ sie schließlich in den Himmel steigen, während sie Familienfotos einblendete, die glückliche Momente am Meer zeigten. "Ein Jahr... Wahnsinn, wie sich die gleiche Anzahl an Tagen gleichzeitig unerträglich lang und unglaublich kurz anfühlen kann. Wir sind dieses Wochenende zurück nach Newport gefahren und haben uns erlaubt, alles zu spüren: die Liebe, den Verlust, die Trauer, die Dankbarkeit, Schmerz und Frieden", schrieb Jessica dazu.

Instagram / jessicaklepser Jesscia Klepser mit ihren Töchtern Anniki und Madita

Instagram / jessicaklepser Jessica Klepser, Ex-Frau von Christian Oliver