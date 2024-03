Christian Olivers Witwe Jessica trägt Tattoo für Töchter (†)

Jessica Klepser musste Anfang dieses Jahres Unfassbares erleben: Auf einen Schlag verlor sie ihren Ex-Mann Christian Oliver (✝51) und ihre zwei gemeinsamen Töchter bei einem Flugzeugabsturz. In Erinnerung an ihre Kinder ließ sich die Witwe des Alarm für Cobra 11-Schauspielers ein Tattoo stechen, wie sie nun auf Instagram teilt. Ihren rechten Unterarm zieren jetzt die Namen ihrer Töchter: Madita Maia und Annik Luna. Die Namen sind zusätzlich mit drei Sternen verziert. Für Jessica ist es die erste Tätowierung. "Ich habe nie darüber nachgedacht, mir ein Tattoo zuzulegen. Bis jetzt...", erklärt die gebürtige Niedersächsin in der Bildunterschrift. "Dinge ändern sich – wir tanzen immer noch!", fügt die 49-Jährige emotional hinzu.

Im Podcast "From Done To Dare" spricht Jessica mit dem Host Arne Friedrich (44) nun erstmalig ganz offen über den tragischen Verlust. Der Tag, an dem sie von dem Flugzeugunglück erfuhr, war für sie voller "Nie wieder". "Ich werde nie wieder Musik hören können, ich werde nie wieder am Ozean sitzen können. Das hatten wir mit den Kindern oft gemacht, es war unser Happy Place. Und jetzt hat der Ozean meine Kinder getötet", erinnert sie sich im Gespräch. Ihre Trauer ist zwar nach zwei Monaten immer noch jeden Tag präsent, doch trotzdem möchte sich die Ex-Frau von Christian auf das Positive konzentrieren. "Madita und Annik waren ja sehr eng, sie mochten sich so gerne, sie waren tolle Schwestern und sie sind jetzt mit ihrem Papa zusammen", findet sie hoffnungsvolle Worte.

Auch Ex-Fußballer Arne blickt im Gespräch mit Christians Witwe auf den verhängnisvollen Tag zurück. Er war zu dem Zeitpunkt zu Besuch in Los Angeles, dem Wohnort des verstorbenen Schauspielers. "Ich wollte auftanken, hatte emotional ein sehr schweres Jahr hinter mir", erläutert der Sportler. Von dem Unfall erfuhr er durch eine Textnachricht von Jessica, wie er berichtet. "Plötzlich kam eine Nachricht: 'Sie sind alle tot!'", erinnert sich der 44-Jährige. "Da ist die tiefe Trauer, die ich empfinde, aber auch eine unendliche Dankbarkeit", fasst der Podcaster seine Gefühle in einem Post auf Instagram zusammen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Christian Oliver und seine Familie, 2015

Anzeige Anzeige

Instagram / arnefriedrichofficial Jessica Klepser und Arne Friedrich

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Jessicas Idee, mit einem Tattoo an ihre Töchter zu erinnern? Sehr schön! So trägt sie ihre Töchter immer ganz nah bei sich. Ich mag Tattoos nicht so... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de