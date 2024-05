Christian Olivers (†51) Ex-Frau wehrt sich gegen Netz-Hass

Jessica Klepser hat die Nase voll. Anfang dieses Jahres wurden erschütternde Neuigkeiten öffentlich: Der deutsche Schauspieler Christian Oliver (✝51) und seine beiden Töchter waren bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Die Mutter der beiden Kinder macht seitdem eine schwere Zeit durch – zeigt aber neben ihrer Trauer auch ab und an ein Lächeln. Dafür musste sie auf Instagram harte Kritik einstecken. Nun reagiert sie darauf: "Ich bin sehr dankbar für meine Freunde und meine (ausgewählte) Familie. Und für diejenigen, die mich so sehen, wie ich bin. Für diejenigen, die mich lachen und Witze machen lassen, ohne mein Herz zu hinterfragen." Doch es gebe auch andere Personen, die sie verurteilen. "Aber es tut mir auch sehr leid. Nicht für mich selbst. Aber für diejenigen, die den Drang verspüren, mich zu verurteilen."

Das sei nicht spurlos an ihr vorbeigegangen: "Ich habe die bösen Kommentare gesehen. Kommentare wie: 'Warum lächelt sie? Sie scheint doch ganz glücklich zu sein, nachdem sie ihre Kinder verloren hat', 'Sie scheint glücklich zu sein', 'Null Emotionen! Wahrscheinlich voll mit Drogen', 'Sie denkt wahrscheinlich, ihre Kinder sind noch im Urlaub'." Für sie seien die Nachrichten wie Gift. "Wenn dir meine Art, mit Dingen umzugehen, nicht gefällt, dann zieh einfach weiter. Finde einen besseren Weg für dich, mit dem Leben umzugehen. Oder wende dich direkt an mich, wenn du denkst, dass meine Entscheidungen und meine Art, sie trotzdem von ganzem Herzen zu lieben, falsch oder nicht gut genug sind, um deinen 'Trauer'-Standards zu entsprechen. Es könnte interessant werden, zu erfahren, was genau dich so sehr triggert", appelliert sie an ihre Hater.

Ihr Ex-Partner Christian hatte am 4. Januar mit den beiden gemeinsamen Kindern aus einem Karibik-Urlaub zurückkehren wollen. Das Flugzeug war jedoch abgestürzt und Christian, seine Töchter und der Pilot starben. Kurz darauf meldete sich Jessica auf Instagram zu dem tragischen Verlust zu Wort: "Sie sind bei jedem Schritt bei mir und sie wachen über uns", erklärte sie damals und hatte eine Bitte an ihre Follower: "Bitte verbreitet weiter Liebe! Umarmt eure Liebsten, sagt ihnen, dass ihr sie liebt, seid nett zueinander. Und hört auf, euch zu streiten und euch über Kleinigkeiten aufzuregen. Das ist es nicht wert. Das Leben ist zu kostbar."

Instagram / jessicaklepser Jessica Klepser im Juni 2023

Getty Images Christian Oliver, Schauspieler

