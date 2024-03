Witwe spricht offen über Verlust von Christian Oliver (†)

Anfang des Jahres hatte Jessica Klepser einen schweren Schicksalsschlag verkraften müssen: Ihr Ex-Mann Christian Oliver (✝51) und ihre zwei gemeinsamen Töchter Madita und Annik waren bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Zwei Monate nach ihrem Verlust spricht Jessica nun offen über den Moment, als sie von dem tödlichen Unfall erfuhr. "Es war ein Tag voller 'Nie wieder'. Ich werde nie wieder Musik hören können, ich werde nie wieder am Ozean sitzen können. Das hatten wir mit den Kindern oft gemacht, es war unser Happy Place. Und jetzt hat der Ozean meine Kinder getötet", offenbart Jessica in dem Podcast "From Done To Dare".

Am Heiligabend hatte die 49-Jährige ihre Töchter und ihren Noch-Ehemann zum letzten Mal gesehen: Sie brachte das Dreiergespann zum Flughafen, blieb selbst aber in Los Angeles, um dort zu arbeiten. Den Jahreswechsel verbrachte Jessica das erste Mal ohne ihren Nachwuchs. "Wir haben am 3. Januar noch per Facetime gesprochen und ich habe gesagt: 'Ich freu mich auf euch'", erinnert sich Jessica an das letzte Gespräch mit ihren Töchtern. Trotz ihres Verlusts bleibt sie positiv, wie sie ebenfalls in dem Gespräch betont: "Ich spüre die Mädchen noch, sie haben so viel Liebe dagelassen, das heilt mir mein Herz."

Vor wenigen Wochen fand eine Gedenkfeier für den Schauspieler und seine Töchter in Frankfurt am Main statt. "Ich bin unendlich dankbar für diejenigen, die persönlich gekommen sind und diejenigen, die sich uns im Geiste angeschlossen haben", bedankte sich Jessica daraufhin auf ihrem Instagram-Account und teilte zudem eine Aufnahme von der Trauerfeier. An diesem Tag wäre Christian 52 Jahre alt geworden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Christian Oliver und seine Familie, 2015

Anzeige Anzeige

Instagram / jessicaklepser Trauerfeier für Christian Oliver

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de