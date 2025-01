Jessica gedenkt Christian Oliver und Kids ein Jahr nach Tod

Jessica Klepser hat eine schwere Zeit hinter sich. Im Januar des vergangenen Jahres starben ihr Ex-Mann, der Schauspieler Christian Oliver (✝51), und ihre beiden gemeinsamen Töchter bei einem Flugzeugabsturz vor der Küste von Bequia. Am traurigen Jahrestag des Ereignisses gedenkt Jessica nun ihrer Familie. In einem Instagram-Video ist zu sehen, wie die Bloggerin an einem Strand Bilder der drei Verstorbenen sowie Kerzen und Ballons in Herzform aufstellt. Anschließend lässt sie die Ballons in den Himmel steigen. Zudem blendet sie einige Familienfotos ein, die sie und ihre Kinder unter anderem ebenfalls an einem Strand zeigen.

"Ein Jahr ... Wahnsinn, wie sich die gleiche Anzahl an Tagen gleichzeitig unerträglich lang und unglaublich kurz anfühlen kann. Wir sind dieses Wochenende zurück nach Newport gefahren und haben uns erlaubt, alles zu spüren: die Liebe, den Verlust, die Trauer, die Dankbarkeit, Schmerz und Frieden", schreibt die Ex-Frau des Schauspielers in einem emotionalen Statement. Dann ergänzt sie: "Wir haben viel gelacht und geweint und das ist okay." Anschließend widmet sie ihrer Familie auch einige rührende Worte. "Maditz, Ammiki und Chrisel. Ich werde euch und uns zusammen hier auf dieser Seite immer vermissen!"

Seit dem tragischen Unfall teilt Jessica immer wieder Einblicke in ihr Leben und die Trauer um ihre drei geliebten Menschen. Im Podcast "From Done To Dare" sprach sie im vergangenen Juni über den Todestag ihrer Liebsten. "Es war ein Tag voller 'nie wieder' – ich werde nie wieder Musik hören können, ich werde nie wieder am Ozean sitzen können. Das hatten wir mit den Kindern oft gemacht, es war unser Happy Place. Und jetzt hat der Ozean meine Kinder getötet."

Anzeige Anzeige

Instagram / jessicaklepser Fotos von Christian Oliver und seinen Kindern am Strand

Anzeige Anzeige

Instagram / wundabarpilates Christian Oliver und Jessica Klepsers Töchter

Anzeige Anzeige

Anzeige