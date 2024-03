Trauerfeier: Christian Olivers Ex gerührt von Anteilnahme!

Schmerzlicher Abschied! Anfang des Jahres verstarben Christian Oliver (✝51) und seine zwei Töchter bei einem Flugzeugabsturz in der Karibik. Für Jessica Klepser, Ex-Frau von Christian und Mutter der beiden Mädchen, ist das ein unvorstellbarer Verlust. Vor einigen Tagen fand die Gedenkfeier für den Schauspieler und seine beiden Töchter Annik und Madita statt. Jessica ist unglaublich gerührt von der riesigen Anteilnahme bei dem Gedenkgottesdienst!

Auf Instagram teilt die Ex-Frau von Christian ein Foto der Trauerfeier aus der Kirche in Frankfurt am Main. "Ich bin unendlich dankbar für diejenigen, die persönlich gekommen sind und diejenigen, die sich uns im Geiste angeschlossen haben", schreibt Jessica unter den Beitrag im Netz. Das Foto des Schauspielers und seiner Töchter Annik und Madita, das am Altar steht, ist von unzähligen Blumensträußen und Kerzen umgeben. Die Trauergäste erwiesen den Verstorbenen im Rahmen des Gedenkgottesdienstes die letzte Ehre. An dem Tag der Gedenkfeier wäre Christian 52 Jahre alt geworden.

Auch die User im Netz trauern mit Jessica und zeigen ihre Anteilnahme. "Ich sende dir viel Liebe und Kraft", kommentiert ein Follower unter dem Beitrag. Ein anderer Nutzer schreibt: "Alles Liebe, Jessica. Du bist so stark."

Instagram / jessicaklepser Trauerfeier für Christian Oliver

Getty Images Christian Oliver, Schauspieler

