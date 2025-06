An diesen Regelkatalog müssen sich GNTM-Finalisten halten

Hinter den Kulissen des Finales von Germany's Next Topmodel geht es streng geregelt zu. Am kommenden Donnerstag wird Heidi Klum (52) live die Sieger der Jubiläumsstaffel küren, doch bevor es so weit ist, müssen die Kandidaten ein umfassendes Regelwerk beachten. Welches mehrseitige Dokument die Frauen und Männer bekommen haben, will Bild wissen. Direkt nach der Ankunft im Hotel werden sie betreut und müssen jederzeit erreichbar sein. Social-Media-Postings sind ohne Abstimmung verboten, um keinerlei Details vorab preiszugeben. Sogar Raucher müssen auf Selbstversorgung setzen. "Falls du rauchst, kümmere dich bitte selbst um die Zigaretten. Wir können dir leider keine besorgen. Heidi auch nicht", heißt es in einer Anweisung.

Auch in Bezug auf Kleidung und Hygiene wird nichts dem Zufall überlassen. Laut vorgegebenem Kleider-Kodex gehören hautfarbene Tangas sowie nudefarbene BHs ins Gepäck und auch schwarze High Heels sind Pflicht – Keilabsätze sind allerdings tabu. Markenlogos und künstliche Nägel? Ebenfalls unerwünscht. Ein gepflegtes Äußeres – inklusive kurzer und sauberer Nägel – wird verlangt; auch bei den Zehen wird auf Details geachtet. Hygieneartikel wie Shampoo oder Zahnpasta müssen die Kandidaten selbst mitbringen, und persönliche Wertsachen werden in Spinden mit Münzschloss verstaut – das Kleingeld muss ebenfalls selbst organisiert werden.

In den Tagen vor dem Finale ist die Stimmung bei den verbliebenen sechs Kandidaten verständlicherweise angespannt. Daniela nimmt sich vor, ruhig zu bleiben und auf das Gelernte zu vertrauen. "Ich werde mich nicht allzu verrückt machen und einfach darauf vertrauen, dass ich auf der Reise viel gelernt habe und nicht ohne Grund hier bin", verriet sie vor Kurzem in einer Pressemitteilung von Joyn. Magdalena gibt sich kämpferisch und manifestiert ihren Sieg, während Zoe kaum glauben kann, Teil des Finales zu sein – sie möchte ihre ganze Energie in diesen letzten Abend stecken. Auch Pierre und Jannik setzen alles daran, sich optimal vorzubereiten: Tägliches Walk- und Ausdruckstraining, viel Sport und bewusste Ernährung stehen auf dem Programm. Jannik verzichtet sogar völlig auf Alkohol und Industriezucker. Der Einzige, der einen anderen Weg einschlägt, ist Moritz, der vor allem auf Entspannung setzt.

ProSieben/Max Montgomery Heidi Klum und die GNTM-Finalisten von Staffel 20

ProSieben / Max Montgomery Die "Germany's Next Topmodel"-Kandidaten auf dem Laufsteg

ProSieben/Max Montgomery GNTM-Daniela beim Cover-Shooting für die Harper's Bazaar, 2025