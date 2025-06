So bereiten sich die Kandidaten auf das GNTM-Finale vor

Kurz vor dem Finale von Germany's Next Topmodel sind die sechs verbliebenen Finalistinnen und Finalisten in Hochspannung. Daniela, Magdalena, Zoe, Pierre, Moritz und Jannik fiebern dem großen Showdown entgegen, der am 19. Juni, dem kommenden Donnerstag, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und Joyn übertragen wird. Die Vorbereitung auf diesen besonderen Abend variiert dabei stark: Während sich einige auf mentale Strategien stützen, setzen andere auf körperliches Training und gezielte Entspannung. So lässt Daniela die Tipps der Jury Revue passieren und versucht, nicht zu nervös zu sein. "Ich werde mich nicht allzu verrückt machen und einfach darauf vertrauen, dass ich auf der Reise viel gelernt habe und nicht ohne Grund hier bin", erklärt sie. Konkurrentin Magdalena manifestiert ihren Sieg und gibt sich kämpferisch.

Zoe wiederum betont, wie unfassbar es für sie ist, im Finale der Jubiläumsstaffel zu stehen. Sie will all ihre Energie in diesen letzten Abend legen. Bei den männlichen Kandidaten liegt der Fokus vor dem großen Finale auf dem letzten Feinschliff: Pierre bereitet sich mit täglichem Walk-Training und ausgiebigem Ausdruckstraining vor dem Spiegel auf die Entscheidung vor. Auch Jannik arbeitet noch einmal hart an sich: "Ich gehe regelmäßig zum Sport und in die Sauna, um einfach für meinen Körper und meine mentale Gesundheit zu sorgen. Ich esse sehr ausgewogen und sehr gesund, weil ich dadurch mehr Energie habe und mein Fokus sich intensiviert." Der Bad Segeberger verzichtet zudem sogar auf Alkohol und Industriezucker. Finalist Moritz hingegen bleibt seiner Devise treu und versucht, so gut es geht, zu entspannen.

Der Weg ins Finale war für die Kandidatinnen und Kandidaten nicht leicht. Besonders die letzte Challenge vor der Entscheidung stellte ihre Spontanität und Kreativität auf die Probe. Mit einem begrenzten Budget galt es, in der Modemetropole Los Angeles stilvolle Outfits für den Laufsteg zu besorgen und innerhalb kürzester Zeit zwischen den einzelnen Looks zu wechseln. Obwohl nicht alle die Aufgabe ohne Probleme meisterten, hinterließen vor allem Zoe und Magdalena trotz Schwierigkeiten einen bleibenden Eindruck bei der Jury. Nun bleibt abzuwarten, wer von den sechs Talenten in der großen Liveshow überzeugen und den Traum vom GNTM-Titel wahr machen wird.

Michael de Boer / ProSieben Der "Germany's Next Topmodel"-Kandidat Moritz

ProSieben/Max Montgomery GNTM-Zoe beim Cover-Shooting der Harper's Bazaar, 2025

