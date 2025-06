Diese zwei GNTM-Kandidaten fliegen im Finale zuerst raus

Die erste Entscheidung bei Germany's Next Topmodel ist gefallen. Bereits nach dem ersten Walk müssen sich ein Mann und eine Frau vom Traum des Sieges verabschieden. Für Daniela folgt in der ersten Entscheidung recht schnell die Erlösung – sie darf weiterkämpfen. Es entscheidet sich zwischen Zoe und Magdalena. Doch am Ende entscheidet Heidi Klum (52) , Magda weiterzulassen. Zoe muss sich so vom Laufsteg verabschieden. Auch bei den Jungs wurde eine Entscheidung gefällt. Pierre ist der Erste, der in die nächste Runde geschickt wird. Am Ende darf Moritz ihm folgen und das bedeutet das Ausscheiden von Jannik.

Der erste Walk des Finales war für die Nachwuchsmodels direkt etwas Besonderes: Sie schwebten nicht wie sonst in ausgefallenen Looks über den roten Teppich – stattdessen waren sie nur in Shorts oder Bikini und einem dünnen Strickpullover bekleidet. Bewegen konnten sie sich nur langsam, denn während sie vorwärtsschritten, waren sie umgeben von Tänzern, die den Pullover mit fließenden Bewegungen aufribbelten. Die Models kämpften sich also quasi aus dem Stoff heraus – eine Aufgabe, die sie offenbar meistern konnten, denn Lob gab es für alle sechs sowohl von Thomas Hayo als auch von Lena Gercke (37).

Das Ausscheiden von Jannik und Zoe dürfte für manche Fans wenig überraschend gekommen sein. Schon vorab hatte eine Promiflash-Umfrage gezeigt, dass die beiden auf den hinteren Rängen platziert wurden. Favoriten schienen hingegen Pierre und Daniela zu sein. Pierre landete mit 46 Prozent der Stimmen deutlich auf dem ersten Platz. Und auch Dani überzeugte die Fans offenbar schon: Über die Hälfte der Leser stimmten für sie als Gewinnerin ab. Egal, wer den Titel heute Abend holt – es ist auf jeden Fall ein besonderer Gewinn, denn immerhin feiert GNTM sein 20-jähriges Jubiläum.

ProSieben/Max Montgomery Heidi Klum und die GNTM-Finalisten von Staffel 20

ProSieben/Max Montgomery GNTM-Zoe beim Cover-Shooting der Harper's Bazaar, 2025

Michael de Boer / ProSieben Jannik, "Germany's Next Topmodel"-Kandidat 2025

