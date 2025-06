Ein Jahr später: Lea Oude hat GNTM-Sieg nicht verarbeitet

Lea Oude, bekannt als Gewinnerin von Germany's Next Topmodel 2024, hat nach eigener Aussage den Triumph und die darauffolgenden Veränderungen in ihrem Leben noch immer nicht vollständig verarbeiten können. Ein Jahr nach ihrem Sieg erinnert sich das Model an die aufregenden Ereignisse, die seitdem ihren Alltag prägen: "Das ganze Leben verändert sich komplett um 180 Grad. Man ist die ganze Zeit auf Achse, darf so viele Sachen erleben, verschiedene Leute kennenlernen, für verschiedenste Marken laufen und ist einfach nur dankbar", berichtete sie bei der "Ernsting's family Fashion Show" gegenüber Promiflash offen. Laut Lea fühlt sich alles "wie ein verrückter Traum" an.

Nach einem Jahr steht sie noch immer regelmäßig in Kontakt mit Jermaine Kokoú Kothé, dem Co-Gewinner derselben Staffel. Die beiden verbindet nicht nur ihre gemeinsame Zeit bei der Show, sondern auch ein ähnliches Gefühl der Überforderung. "Jermaine und ich reden auch sehr viel darüber und sagen: So richtig verarbeitet – selbst nach einem Jahr – haben wir es gar nicht, weil man nie dazu kommt, wirklich zu Hause anzukommen und zu sagen: Was ist da eigentlich alles passiert?", erklärte sie weiter. Der ständige Trubel scheint es Lea und Jermaine nicht leicht zu machen, die Ereignisse rund um ihren Erfolg im Modelbusiness zu reflektieren.

Lea zeigte sowohl vor als auch nach ihrem Sieg bei "Germany's Next Topmodel" große Dankbarkeit für die neuen Möglichkeiten in ihrem Leben. Doch der rasante Wechsel in ein Leben voller Aufträge, Reisen und Begegnungen mit den unterschiedlichsten Menschen bedeutet auch enormen Druck. Die Harmonie und die Gespräche mit Jermaine scheinen einen Teil dieser Last aufzufangen – denn die beiden teilen eine einzigartige Erfahrung, die nur wenige wirklich nachvollziehen können. Ihr gemeinsamer Weg von Nachwuchsmodels zu gefeierten Gesichtern der Modewelt bleibt eines der prägendsten Kapitel für Lea.

Anzeige Anzeige

Instagram / lea_oude Lea Oude, Model

Anzeige Anzeige

Getty Images Jermaine Kokoú Kothé und Lea Oude, Models

Anzeige Anzeige

Seven.One/Claudius Pflug Lea Oude, Heidi Klum und Jermaine Kokoú Kothé im Finale von "Germany's Next Topmodel"