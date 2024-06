Das ist die unbekannte Freundin von EM-Star Florian Wirtz!

Florian Wirtz (21) bescherte uns am vergangenen Freitag im ersten EM-Spiel das allererste Tor für Deutschland! Auf der Tribüne jubelt seine Freundin Aaliyah, mit der der Nationalspieler bereits seit Herbst 2022 zusammen ist und gemeinsam in Köln wohnt. Doch erst ab diesem Jahr zeigen sie sich in der Öffentlichkeit – denn Aaliyah scheint ihr Leben lieber privat zu halten, wie RTL berichtet. Ihr Alter, Beruf und ihre Social-Media-Profile bleiben unbekannt, aber mit ihrem Fußballhelden posiert sie öfters für Schnappschüsse. Zuletzt feierten sie gemeinsam den DFB-Sieg für seine Mannschaft Bayer 04 Leverkusen.

Mit seiner Familie scheint sich die junge Frau sehr gut zu verstehen – bei Spielen ihres Freundes sitzt sie mit seinen Geschwistern auf der Tribüne und feuert ihn an. Laut Bild-Informationen wurde Aaliyah bereits mehrfach auf der Tribüne der BayArena in Leverkusen gesichtet. Dort nimmt sie meist neben Florians Vater Hans Joachim Wirtz Platz. Der 21-Jährige hat neun Geschwister, dabei scheint Sport in ihrer Familie zu liegen. Seine Schwester Juliane spielt bei Werder Bremen in der Frauen-Bundesliga und Schwester Sophia arbeitet für den Berater von unter anderem Toni Kroos (34).

Für Florian war Fußball aber nicht immer sein Plan A, wie Bild berichtete, denn kurzzeitig wechselte der Bayer-Leverkusen-Star das Fach: Eine Zeit lang spielte er nämlich Handball, und das zusammen mit Handball-Nationalspieler Julian Köster (24). Die beiden sollen bis heute Freunde sein. Doch heute gilt der Mittelfeldspieler als eines der größten deutschen Talente im Fußball.

Getty Images Florian Wirtz beim EM-Auftaktspiel Deutschland gegen Schottland, Juni 2024

Getty Images Florian Wirtz im Juni 2024

