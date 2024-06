EM-Dream-Team: Wusstet ihr das über unsere DFB-Youngster?

Florian Wirtz (21) und Jamal Musiala (21) sind zwei der Helden des Auftaktspiels der Europameisterschaft: Mit ihren Toren trugen sie maßgeblich zum 5:1-Sieg der deutschen Nationalelf bei. Trotz ihres jungen Alters haben die beiden Kicker schon einiges vorzuweisen. So wurde Florian der Fußball in die Wiege gelegt. Als eines von neun Geschwistern wurde laut Bild-Informationen zu Hause schon in der Jugend gekickt. Kurzzeitig wechselte der Bayer-Leverkusen-Star aber das Fach: Eine Zeit lang spielte er nämlich Handball, und das zusammen mit Handball-Nationalspieler Julian Köster (24). Die beiden sollen bis heute Freunde sein. Aber auch Florians Schwester Juliane ist Fußballerin. Sie steht für den SV Werder Bremen in der Ersten Bundesliga der Frauen auf dem Platz.

Wie sein Kollege spielt auch Jamal schon seit seiner Jugend Fußball. Doch er begann seine Leidenschaft auf englischem Boden: Als er sieben war, zog die Familie nach Großbritannien. Von 2011 bis 2019 spielte er dort sogar in der Jugend des FC Chelsea. Danach ging es aber zurück nach Deutschland und zum FC Bayern München. Mit dem englischen Nationalspieler Jude Bellingham (20) teilte er sich ein Zimmer bei der englischen Jugend. Neben dem Fußball gehört auch Basketball zu den Hobbys des gebürtigen Stuttgarters. Er ist großer Fan der Golden State Warriors aus San Francisco. Zu seinen Vorbildern gehören Michael Jordan (61) und Kobe Bryant (✝41). Außerdem ist Jamal wohl ein begabter Konsolenzocker und hängt seine DFB-Kollegen locker ab.

Mit der deutschen Nationalelf lieferten Jamal und Florian vergangenen Freitag einen fulminanten EM-Auftakt. Florian machte mit dem ersten Tor direkt den Anfang und es folgten vier weitere. Der Gegner Schottland schien kaum mit den Deutschen mithalten zu können. Dementsprechend groß war die Euphorie, als der Sieg offiziell eingetütet war. Zurücklehnen darf sich die Mannschaft nun aber nicht, schon am Mittwoch geht es gegen Ungarn ran.

Anzeige Anzeige

Getty Images Florian Wirtz beim Auftaktspiel der EM 2024 gegen Schottland

Anzeige Anzeige

Getty Images Jamal Musiala während des Spiels Deutschland gegen Schottland

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Kanntet ihr die Fakten über Florian und Jamal schon? Klar, das weiß doch jeder! Nee, das interessiert mich auch nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de