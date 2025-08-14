Die geplante Rollertour von MontanaBlack sorgt für Fankritik

Sascha Hellinger (30), Marcel Eris – besser bekannt als MontanaBlack (37) – und ihr Streaming-Kollege Maik "Zarbex" haben ein neues Projekt in Planung: Vom 16. bis 17. August 2025 wollen die drei Twitch-Stars mit dem Roller durch Frankreich fahren. Die Tour führt über 110 Kilometer von Nizza nach Port Grimaud und soll in zwei Tagen zurückgelegt werden. Unterstützung bekommen sie dabei von Montes eigener Getränkemarke GÖNRGY, die als Sponsor auftritt. Doch noch bevor die Motoren starten, sorgt die geplante Route für Gesprächsstoff unter den Fans.

Kritik gibt es vor allem wegen der vergleichsweise kurzen Distanz und der entspannten Etappen: Pro Tag sind nur etwa 90 Minuten Fahrzeit vorgesehen. Unter einem TikTok-Video zu dem Event äußerten einige User ihre Enttäuschung. "Also da habe ich ja manchmal Tage, da fahre ich sogar mit dem Fahrrad mehr" oder "Schieben die ihren Roller oder warum brauchen die dafür zwei Tage?" lauten einige der spitzen Kommentare. Offenbar hatten manche Zuschauer auf eine längere und anspruchsvollere Strecke gehofft.

Damit stehen die drei Streamer erneut im Mittelpunkt einer Diskussion, die in der Streaming-Szene immer wieder aufflammt: Wie viel Action und Spektakel erwartet das Publikum? Die Twitch-Stars haben in der Vergangenheit immer wieder mit groß angelegten Events auf sich aufmerksam gemacht und gehören in der Social-Media-Szene zu den erfolgreichsten Persönlichkeiten. Zusammen haben sie über die Jahre eine riesige Fanbasis aufgebaut, die ihre Idole nicht nur online, sondern auch bei Aktionen wie dieser verfolgt.

ActionPress / Panama Pictures MontanaBlack während der Baller League 2024

Instagram / saschahellinger UnsympathischTV und MontanaBlack im Februar 2024

Instagram / C9FLOWVM7VM Zarbex, deutscher Streamer