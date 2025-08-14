Timon Krause verwirrt Horst Lichter bei "Bares für Rares"

Es war ein spektakulärer Abend bei der XXL-Ausgabe von Bares für Rares im ZDF. Vor der historischen Kulisse von Gut Nettehammer bei Andernach überraschte der Mentalmagier Timon Krause (31) das Publikum und vor allem Gastgeber Horst Lichter (63) mit einem verblüffenden Experiment. Der Moderator wurde gebeten, seine Hand in einen schwarzen Kasten zu stecken, ohne zu wissen, was sich darin befand. "Da kriege ich Panik hoch fünf", gab Horst zu, stellte sich jedoch der Herausforderung. Timon redete ihm ein, etwas Warmes und Weiches, wie Moos, ertasten zu können, und tatsächlich glaubte der Moderator, genau das zu fühlen. Als jedoch ein Stein zum Vorschein kam, war der TV-Star sprachlos: "Das glaube ich jetzt nicht", rief er begeistert aus und ergänzte: "Timon, ich bin ein Riesen-Fan von dir geworden!"

Neben dem spannenden Experiment hatte Timon auch ein wertvolles Stück mitgebracht: ein Ölgemälde, das seit über 100 Jahren im Familienbesitz war. Das Werk, das eine Meereslandschaft des Malers Heinrich Hellhoff aus dem Jahr 1905 zeigt, wurde von Kunstexperte Colmar Schulte-Goltz (52) auf 1.000 bis 1.500 Euro geschätzt. Nachdem Timon den Wert erfahren hatte, stellte er sich der Verhandlung mit den Händlern. Am Ende machte Fabian Kahl (33), der bekannte Kunstliebhaber aus der Show, das Rennen und kaufte das Gemälde für 1.200 Euro. Timon zeigte sich zufrieden mit dem Erlös, der zudem einem guten Zweck zugutekommen soll.

Doch nicht immer lief es bei "Bares für Rares" für die Verkäufer so rund wie für Timon. Erst vor einer Woche erlebten Helga und Werner Lauf aus Traunstein eine große Enttäuschung. Die beiden hatten eine Kette aus Weißgold in die Sendung mitgebracht und hofften auf einen hohen Erlös. Doch Expertin Wendela Horz erkannte in der Fassung keinen echten Diamanten, sondern nur ein Imitat. "Das macht mich aber traurig", sagte Horst zu dem Ehepaar, das den Schmuck trotzdem für immerhin 500 Euro an Händlerin Elke Velten-Tönnies verkaufen konnte.

IMAGO / STAR-MEDIA Timon Krause, Mentalist

IMAGO / Stefan Schmidbauer Timon Krause, Mentalist

ZDF / Frank Hempel "Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter