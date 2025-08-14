Krassester Kampf? Cosimo wrestelt gegen Eherenmannrius

Beim kommenden Wrestling-Event "The Ultimate Hype" wurde ein besonders spannender Kampf angekündigt: Social-Media-Star Ehrenmannrius und der Reality-TV-Star Cosimo Citiolo (44), auch bekannt als der "Checker vom Neckar", treten gegeneinander an. Die beiden kämpfen im Superschwergewicht und versprechen eine Show der Extraklasse. Die Show, die am 4. Oktober 2025 in Oberhausen stattfindet, sorgt schon jetzt für Begeisterung unter den Fans. Auf Instagram gaben die beiden Promis mit einem Video, in dem sie ihre Moves und beeindruckenden Muskeln zeigten, eine Vorschau auf das Spektakel.

"The Ultimate Hype" setzt auf eine Mischung aus Stars unterschiedlichster Genres und bringt damit eine unterhaltsame Dynamik in den Ring. Ehrenmannrius und Cosimo Citiolo gehören zweifellos zu den Highlights des Abends. Beide sind bekannt für ihre humorvolle, aber auch ehrgeizige Art und haben bereits durch ihre Social-Media-Präsenz spannende Einblicke in die Vorbereitungen geteilt. Während andere Kämpfe an diesem Abend im Boxring ausgetragen werden, sorgt das Wrestling-Format des Duells für eine erfrischende Abwechslung zu den bislang angekündigten Matches.

Die Veranstaltung, bei der Prominente ihre Kräfte messen, lockt nicht nur Fans von Reality-TV und Social Media an. Am selben Abend tritt auch Stephan Jerkel (55), bekannt aus Das Sommerhaus der Stars, in den Boxring. Mit dabei sind ebenso weitere Überraschungen und Stars, die bereit sind, ihre Grenzen zu testen. Für Fans von Unterhaltung und sportlichem Kampf verspricht das Event, ein Highlight des Jahres zu werden. Doch besonders der Kampf von Ehrenmannrius und Cosimo könnte derjenige sein, der im Gedächtnis bleibt – eine Begegnung zweier schillernder Persönlichkeiten, die Show und Action perfekt miteinander vereinen.

Collage: Instagram / ehrenmannrius, Joyn / Tan Nian Xing Collage: Ehrenmannrius und Cosimo Citiolo

Instagram / cosimoofficial Cosimo Citiolo, Februar 2025

Instagram / patrox Ehrenmannrius, Influencer