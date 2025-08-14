So besonders wurde Thomas Müller in Vancouver begrüßt

Thomas Müller (35) strahlte über das ganze Gesicht, als er am Mittwoch von den Fans seines neuen Vereins, Vancouver Whitecaps, gebührend in Empfang genommen wurde. Schon bei seiner Ankunft am Flughafen in Kanada warteten viele Fans auf den Fußballweltmeister von 2014. Doch auch von Vertretern des indigenen Musqueam-Stammes wurde er mit einem traditionellen Trommelmarsch herzlich begrüßt. Danach nahm sich Thomas Zeit für seine Unterstützer und schrieb fleißig Autogramme. Auf Instagram zeigte er sich begeistert. "Gerade in Vancouver gelandet. Danke für den warmen Empfang", freute er sich zu einigen Einblicken.

Inmitten des großen Fanauflaufs hielt Thomas auch eine kurze Rede. "Ich bin glücklich, hier zu sein und ein Whitecap zu sein", erklärte der Kicker stolz und fügte hinzu: "Wir wollen die Zukunft zusammen gestalten. Aber jetzt läuft erst mal noch das Spiel und da müssen wir unterstützen." Ende Juli war bekannt geworden, dass sein Wechsel zu den Vancouver Whitecaps unter Dach und Fach ist. Sein neues Karrierekapitel in der Major League Soccer hatte er selbst in einem lustigen Video angekündigt. "Heut is Samstag, morgen Sonntag und übermorgen is‘ Montag – und dann is auf einmal alles vorbei. Dann geht’s übern großen Teich!", erklärte er darin.

Vor wenigen Monaten wurde klar, dass Thomas' Zeit beim FC Bayern München endet. Fast 25 Jahre spielte er für den Rekordmeister – insgesamt absolvierte er 743 Partien und schoss dabei 150 Tore. "Der Verein hat sich jedoch bewusst dafür entschieden, mit mir keinen neuen Vertrag für die nächste Saison zu verhandeln", machte Thomas damals in einem persönlichen Brief an seine Fans bekannt. Im Mai stand er ein letztes Mal für den Bundesliga-Erstligisten auf dem Feld. In der 84. Minute wurde er unter tosendem Applaus verabschiedet. Nun beginnt in Vancouver ein neues Kapitel für Thomas!

Getty Images Thomas Müller, Fußballer

Getty Images Thomas Müller, Fußball-Star

IMAGO / Lackovic Thomas Müller, Juli 2025