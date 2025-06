Panne bei "Gefragt – Gejagt" kostet Kandidaten den Sieg

In der beliebten ARD-Quizshow "Gefragt – Gejagt" kam es zu einem seltenen, aber folgenschweren Fehler. Kandidat Marc Bulling, der sich bis ins packende Finale durchgekämpft hatte, musste schließlich gegen die Jägerin Adriane Rickel antreten. Dabei beantwortete er in der entscheidenden Schnellraterunde elf Fragen richtig – zumindest dachte das die Redaktion zunächst. Nachträglich musste Moderator Alexander Bommes (49) jedoch eingestehen, dass zwei Antworten fälschlicherweise als korrekt gewertet worden waren. Damit reduzierte sich Marcs Punktestand auf neun, was Adriane Rickel den Sieg deutlich erleichterte.

Die umstrittenen Antworten von Marc Bulling waren keineswegs aus der Luft gegriffen, sondern scheiterten am Feinschliff: Bei der Frage, wo ein Bundesgesetz veröffentlicht werden muss, antwortete er mit "BGB" statt "BGBl". Und auch bei der Bezeichnung der Stufen eines manuellen Getriebes verpasste er die korrekte Antwort "Gänge" knapp mit der Angabe "Gangschaltung". Diese kleinen, aber entscheidenden Fehler wurden zunächst übersehen und erst nachträglich korrigiert, was das Spiel zugunsten der Jägerin Adriane Rickel beeinflusste.

Die Kandidaten Adriane und Marc lieferten sich im Finale ein spannendes Battle und konnten beide mit ihrem Wissen begeistern. Das gelang jedoch nicht allen Teilnehmern der Show. In der vergangenen Folge wurde für den Kandidaten Michael die Teilnahme bei "Gefragt – Gejagt" zum Albtraum. Der Kampfsportler betrat die Bühne noch voller Selbstvertrauen, doch kaum startete die Schnellraterunde, fiel ihm keine einzige Antwort ein. Selbst einfache Fragen wie "Wer spielt die Hauptrolle im Hollywood-Hit 'Beverly Hills Cop'?" und "Was versteht man unter dem englischen Begriff 'Pharmacy'?" blieben unbeantwortet. Später gab Michael zu: "Im Wohnzimmer hätte ich alles gewusst. Aber auf der Bühne war einfach alles weg."

ARD/Thomas Leidig "Gefragt - Gejagt"-Jägerin Adriane Rickel

ARD/Uwe Ernst ARD-Moderator Alexander Bommes

