Blackout bei "Gefragt – Gejagt": Kandidat legt Nullrunde hin

In der aktuellen Folge der beliebten ARD-Quizshow "Gefragt – Gejagt" erlebte Kandidat Michael etwas, das einigen Menschen noch aus Prüfungssituationen in Schulzeiten bestens bekannt sein dürfte: ein komplettes Blackout. Als der Kampfsportler von Moderator Alexander Bommes (49) zur Schnellraterunde gebeten wurde, schien er noch frohen Mutes. Selbstbewusst betrat er die Bühne, doch was dann folgte, wird den Pechvogel vermutlich noch einige Zeit in seinen schlimmsten Träumen wieder einholen: Er konnte keine einzige der gestellten Fragen beantworten. Am Ende standen lediglich die vom Sender garantierten 500 Euro für die Folgerunde auf seinem Konto, um überhaupt gegen den "Jäger" Dr. Thomas Kinne antreten zu können.

Michael hatte sich nach eigenen Angaben akribisch auf seinen Auftritt vorbereitet, doch während der 60 Sekunden herrschte offenbar gähnende Leere in seinem Kopf. Fragen wie "Wer spielt die Hauptrolle im Hollywood-Hit 'Beverly Hills Cop'?" und "Was versteht man unter dem englischen Begriff 'Pharmacy'?" blieben unbeantwortet. Vor dem Fernseher im heimischen Wohnzimmer hätte er solche Fragen mühelos gemeistert, gab Michael später an – er wisse sehr wohl, dass Eddie Murphy (64) in dem Blockbuster die Hauptrolle spielt und dass mit einer "Pharmacy" eine Apotheke gemeint ist. Dennoch brachten ihn das grelle Scheinwerferlicht, der Druck vor den Kameras und der gnadenlose Countdown zum Verstummen.

Szenen wie diese erinnern daran, wie groß die Anspannung für Kandidaten in Quizshows vor einem Millionenpublikum sein kann – ob nun bei "Gefragt – Gejagt", Wer wird Millionär? oder auch Wer weiß denn sowas?: Selbst das besttrainierte Gehirn kapituliert, wenn das Lampenfieber zuschlägt. Michael ist immerhin nicht der Erste, dessen Gedächtnis letztlich dem hohen Druck vor Ort zum Opfer fiel. So ist diese Folge der beliebten Quizshow möglicherweise auch als Mahnung an all jene zu verstehen, die sich zu Hause vom Sofa aus nur allzu gern über Kandidaten amüsieren, die auf dem Quizstuhl das ein oder andere Mal ins Stocken geraten.

Getty Images Alexander Bommes im September 2023

Getty Images Alexander Bommes 2018 in Hamburg

