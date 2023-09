Die australische Sängerin Delta Goodrem hat sich verlobt!

Delta Goodrem (38) macht eine wunderbare Neuigkeit aus ihrem Privatleben publik! Eigentlich hält die australische Sängerin ihr Liebesleben seit einiger Zeit strikt aus der Öffentlichkeit heraus. Anfang des Jahres verkündete die "Back To Your Heart"-Interpretin dann aber überglücklich die Beziehung zu dem Gitarristen Matthew Copley – und mit dem Musiker will sie den Rest ihres Lebens verbringen: Delta und Matthew haben sich nämlich verlobt!

Diese tolle Neuigkeit gibt Delta jetzt auf ihrem Instagram-Profil bekannt. Sie verkündet die Verlobung mit einem süßen Schnappschuss, auf dem das Paar im Malta-Urlaub vor dem Sonnenuntergang posiert und sich küsst. "Mein bester Freund hat mich gefragt, ob ich ihn heiraten will", schwärmt die 38-Jährige total happy.

Schon kurz nach der Veröffentlichung erreichen Delta und Matthew zahlreiche Glückwünsche aus ihrer Community. "Herzlichen Glückwunsch, ihr schönen Seelen! Ich freue mich so sehr für euch", "Das sind tolle Neuigkeiten! Gratulation!" oder auch "Das ist so aufregend", kommentieren beispielsweise drei User den Beitrag.

Instagram / deltagoodrem Matthew Copley und Delta Goodrem im September 2023

Getty Images Delta Goodrem im Februar 2023 in Melbourne

Getty Images Delta Goodrem im Februar 2023

