Die Freude ist groß! Erst gestern machten die tollen Neuigkeiten über Kelly Rowlands (39) Schwangerschaft die Runde. Die Sängerin ist mit einem deutlichen Babybauch auf einem Magazincover zu sehen. Nicht nur sie und ihr Ehemann Tim Weatherspoon freuen sich über den Nachwuchs. Auch ihre Fans und Kollegen melden sich auf Social Media zu Wort. Jetzt gratulierte die australische Sängerin Delta Goodrem (35) ihrer guten Freundin.

In ihrer Instagram-Story teilte die 35-Jährige das Magazin-Cover und schrieb dazu: "Es könnte nicht schöner sein. Ich liebe mein Mädchen", gefolgt von einem Herz-Emoji. Die beiden Damen kennen sich von ihrer Arbeit in der australischen Version von The Voice. Seit vier Staffeln agieren sie dort als Coaches und konnten dadurch eine enge Freundschaft aufbauen.

Während eines gemeinsamen Auftritts in der siebten Staffel der TV-Show schwärmten sie bereits in den höchsten Tönen voneinander und sicherten sich gegenseitig ihre ständige Unterstützung zu. "Ich stehe hinter ihr und sie steht hinter mir", stellte Delta klar. Und Kelly fügte hinzu: "Als Frauen müssen wir zusammenhalten!"

Getty Images Tim Witherspoon und Kelly Rowland bei der Baby2Baby Gala

Getty Images Delta Goodrem, australische Sängerin

Getty Images Kelly Rowland, Delta Goodrem, Guy Sebastian und Boy George, Coaches bei "The Voice Australia"

