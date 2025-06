Delta Goodrem plant eine glamouröse Hochzeit auf Malta

Delta Goodrem (40) wird in den kommenden Wochen ihren langjährigen Partner und Gitarristen Matthew Copley heiraten. Die Feierlichkeiten sollen auf Malta stattfinden, dem Ort, an dem sich das Paar 2023 verlobt hat. Einem Insider der Daily Mail zufolge, soll die Hochzeit eine mehrtägige Veranstaltung werden, an der enge Freunde und Weggefährten der Sängerin teilnehmen werden. Zu den Gästen gehören unter anderem bekannte Persönlichkeiten wie die Moderatorin Renee Bargh und PR-Expertin Gemma Oldfield.

Die Planung der Hochzeit soll sich über zwei Jahre erstreckt haben, um Deltas und Matthews besondere Verbindung zu Malta zu würdigen. Denn wie sie einst in einem YouTube-Video verriet, stamme die gesamte Familie ihres Verlobten von der Insel. Zudem spielt Malta auch beruflich eine Rolle für die australische Pop-Ikone, denn auch viele ihrer früheren Bandmitglieder und Backgroundsänger kommen wohl von dort.

Delta und Matthew halten ihre Beziehung weitgehend privat. Doch die freudige Nachricht der Verlobung wollten wohl auch die zwei mit der Welt teilen: "Mein bester Freund hat mich gefragt, ob ich ihn heiraten will", verkündete die "Born To Try"-Interpretin im November 2023 überglücklich auf Instagram und teilte zudem einen Schnappschuss, auf dem das Paar sich innig umarmt und den Sonnenuntergang vor der Kulisse Maltas genießt. Allerdings wurde kürzlich spekuliert, ob sich die Turteltauben womöglich bereits heimlich das Jawort gegeben haben: Delta trug kürzlich bei einem Auftritt in Großbritannien einen auffälligen, funkelnden Diamantring neben ihrem Verlobungsring.

Instagram / deltagoodrem Matthew Copley und Delta Goodrem im September 2023

Instagram / deltagoodrem Sängerin Delta Goodrem im Juni 2025 in London

