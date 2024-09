Delta Goodrem verrät die Geschichte hinter ihrem Vornamen

Geheimnis gelüftet! Nach zahlreichen Spekulationen enthüllte die australische Musikerin Delta Goodrem (39) nun in der ABC-Show "The Assembly", woher ihr einzigartiger Vorname stammt. Das Thema kam zur Sprache, nachdem ein Zuschauer sie fragte, wonach sie benannt wurde. Der neugierige Fragesteller zählte zudem seine Vermutungen auf, darunter der griechische Buchstabe, die Flussmündung, die Fluggesellschaft oder das Elektrizitätsunternehmen. Die ehemalige "Voice"-Jurorin erklärte daraufhin begeistert, dass ihr Name von dem Song "Delta Lady" der Rock-Ikone Joe Cocker (✝70) stammt, der 1969 auf seinem gleichnamigen Album erschien.

Delta äußerte weiter, dass ihre Eltern keine besonders musikalischen Menschen seien, aber Joe Cocker ihr Lieblingskünstler wäre. Die Entscheidung, ihre Tochter nach dem Song zu benennen, sei gefallen, nachdem Mama Lea und Papa Denis den Sänger 1984 während seiner Australien-Tour live gesehen hatten. Obwohl ihre Eltern eher Talkback-Radio hörten, seien sie von der Performance so beeindruckt gewesen, dass sie sich sofort entschieden: "Es wird Delta."

Neben dieser charmanten Anekdote um ihren Namen verriet Delta erst kürzlich, dass die Hochzeitspläne mit ihrem langjährigen Freund Matthew Copley aufgrund ihres hektischen Zeitplans vorerst auf Eis liegen. Obwohl sie sich letztes Jahr verlobten, fände das Paar kaum Zeit, Details für ihren großen Tag zu planen. In einem exklusiven Interview mit dem WHO-Magazin verriet die "Hearts On The Run"-Interpretin: "Fragt nicht nach der Hochzeit. Es ist sehr viel los, aber das ist eine großartige Art von beschäftigt – eine, bei der ich noch nie glücklicher war." Das Paar ist seit 2017 zusammen und verlobte sich bei einem romantischen Trip nach Malta, bei dem Matthew ihr bei Sonnenuntergang die Frage aller Fragen stellte.

Getty Images Joe Cocker im Dezember 2010

Instagram / deltagoodrem Matthew Copley und Delta Goodrem im September 2023

