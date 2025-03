Fans enttäuscht: Neue "Maxton Hall"-Staffel kommt Ende 2025

Bereits seit Mai vergangenen Jahres ist bekannt, dass "Maxton Hall" eine zweite Staffel bekommt. Doch bis dahin müssen Fans sich noch gedulden – und das offenbar länger als gedacht. Bei Instagram gibt der Streamingdienst Prime Video jetzt ein grobes Datum für die neuen Folgen bekannt. "In jeder Welt gibt es Regeln. Kann Liebe sie überwinden? Prime Video kehrt zurück nach Maxton Hall, Ende 2025", heißt es in dem Post. Angesichts der Tatsache, dass die Dreharbeiten bereits abgeschlossen sind, hatten sich viele Fans sicher ein früheres Startdatum erhofft – zu Beginn des Jahres schienen noch Frühjahr oder Sommer 2025 realistisch.

In den Kommentaren wird die Enttäuschung der "Maxton Hall"-Anhänger deutlich. "Ich hätte es vorher gebraucht", schreibt ein User mit gleich drei weinenden Emojis. Ein anderer meint: "Wie 'Ende 2025'? Was zur Hölle?" Ein Dritter ist ebenfalls von der Verspätung irritiert: "Warum Ende 2025? Was ist mit dem Frühjahrsplan passiert?" Prime Video erkennt die Frustration der Fans allerdings schnell und verspricht, dass sich das Warten lohnt. "Wir wollen Fans rund um den Globus das beste 'Maxton Hall'-Erlebnis bieten. Als solche arbeiten wir intensiv an einer erstklassigen Produktion und Musikkomposition für die Serie, einschließlich umfassender Sprachversionen", erklärt die Plattform als Reaktion auf die Kommentare.

Die erste Staffel "Maxton Hall" erschien im Frühjahr 2024 und eroberte als deutsche Produktion weltweit die Streamingcharts. Es gab nicht nur Lob von Kritikern und Zuschauern gleichermaßen, sondern auch eine Fünf-Sterne-Bewertung auf der Plattform. Die Verfilmung der Romane von Mona Kasten erzählt die Geschichte der Studenten Ruby und James. Durch einen Zufall erfährt die Stipendiatin dann ein großes Geheimnis über die Familie des Milliardärssohnes, wodurch die beiden gezwungen sind, miteinander auszukommen – und sich dabei sogar näherkommen. Die Hauptrollen wurden mit den deutschen Schauspielern Damian Hardung (26) und Harriet Herbig-Matten (21) besetzt. Über Staffel zwei konnte Damian im Podcast "Short Take" bereits verraten: "Es gibt eine Menge Trauer und Trauma in meiner Figur. [...] Es hat mich an einen Punkt gebracht, an dem ich dachte: 'Ich weiß nicht, ob das noch gesund ist'."

Getty Images "Maxton Hall"-Darsteller und Crew, Bambi-Verleihung 2024

Instagram / harriet.herbigmatten Harriet Herbig-Matten und Damian Hardung, Schauspieler der Serie "Maxton Hall"

