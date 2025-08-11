Rekord: F1 ist Brad Pitts erfolgreichster Film aller Zeiten

Brad Pitt (61) hat mit seinem neuesten Film "F1: Der Film" einen Meilenstein in seiner Karriere erreicht. Der Action-Streifen, der am 26. Juni 2025 in den Kinos startete, hat in den ersten sechs Wochen beachtliche 571 Millionen US-Dollar (umgerechnet 490.423.430 Euro) eingespielt und somit Brads vorherigen Rekordhalter "World War Z" (540 Millionen US-Dollar, umgerechnet 463.797.990 Euro) übertroffen - das berichtet jetzt Moviepilot. Brad, der durch Filme wie "Troja", "Mr. & Mrs. Smith" und die "Ocean's"-Reihe weltweit bekannt ist, feiert damit den größten Kinoerfolg seiner Karriere. Der Film, inszeniert von Joseph Kosinski, ist zudem auch für den Streaming-Dienst Apple TV+ ein Durchbruch.

Neben den beeindruckenden Zahlen überrascht "F1: Der Film" auch durch seinen Status als eigenständiges Werk, das sich außerhalb großer Franchises behauptet. Während Filme über die Formel 1 bisher keine Kassenschlager waren, hebt sich dieser Blockbuster mit aufwendigen Action-Sequenzen und einer packenden Handlung hervor. Dabei hat der Film mit bekannten Streifen wie "Rush" oder "Le Mans 66", die wesentlich geringere Einspielergebnisse erzielten, mühelos aufgeschlossen. Laut Box Office Mojo zählt er sogar zu den erfolgreichsten Filmen des Jahres und konnte Marvel-Hits sowie "Mission: Impossible" hinter sich lassen.

Für Brad Pitt, der sich Lewis Hamilton (40) als Mentor für den Film geholt hat, ist dieser Erfolg nicht nur beruflich ein Triumph, sondern auch eine weitere Krönung seines vielseitigen Portfolios, das von Action-Krachern bis zu Oscar-prämierten Filmen reicht. Der Schauspieler, der seit Jahrzehnten ein Garant für Kinohits ist, beweist einmal mehr, dass er auch abseits bekannter Marken als Zugpferd fungieren kann. Über den Film selbst schwärmte er in Interviews davon, wie sehr es ihn fasziniert habe, die Welt der Formel 1 näher kennenzulernen. Fans dürfen gespannt verfolgen, ob der Streifen die 600-Millionen-Dollar-Marke noch knackt.

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

Getty Images Brad Pitt im Juni 2025

