Brad Pitt hat wohl endgültig Kontakt zu Kindern abgebrochen

Brad Pitt (61) scheint den Kontakt zu seinen adoptierten Söhnen Pax (21) und Maddox (23) endgültig abgebrochen zu haben. Laut einem Insider der Daily Mail hat der Schauspieler mittlerweile keinerlei Interesse mehr daran, eine Beziehung zu ihnen aufrechtzuerhalten. Damit verstärken sich die Spannungen im Familienverbund, die nach der Trennung von Angelina Jolie (50) im Jahr 2016 ohnehin groß waren. Vor Kurzem wurde Pax vor einem Stripclub in Hollywood gesehen, was offenbar keine positive Resonanz bei Brad hervorrief. Einem Bericht zufolge soll Brad auf die Probleme seiner Kinder ziemlich distanziert reagieren.

Die Konflikte zwischen Brad und seinen ältesten Söhnen scheinen bereits seit Jahren zu bestehen. Maddox und Pax sollen sich öffentlich abfällig über ihren berühmten Vater geäußert haben, während jüngere Geschwister wie Shiloh Jolie (19) sich von dessen Nachnamen distanziert haben. Laut einem Insider der Daily Mail gibt Brad seiner Ex-Frau Angelina Jolie die Schuld für das zerrüttete Verhältnis zu seinen Kindern. Angelina habe lange Zeit das Sorgerecht gehabt, während Brad mit den Auswirkungen dieser schwierigen Familienbeziehungen zu kämpfen habe. Trotzdem hofft er Berichten zufolge noch immer auf eine Aussöhnung mit einigen seiner Kinder.

Die Scheidung von Angelina Jolie hat Brad Pitt sichtlich geprägt, auch wenn er sich kürzlich gegenüber GQ betont nüchtern über den abgeschlossenen Rosenkrieg äußerte. "Ich denke nicht, dass es so eine große Sache war. Es war nur etwas, das rechtlich zu einem Abschluss kam", erklärte der Schauspieler. Während der Scheidung äußerte er sich kaum zu den Konflikten mit Angelina oder ihren sechs gemeinsamen Kindern. Fans und Beobachter der Patchworkfamilie erinnern sich noch gut an die frühen Phasen dieser Beziehung, die einst als Hollywoods Traumpaar gefeiert wurde. Doch offenbar ist der Bruch tiefgehend, und trotz Brads Bemühungen um seine anderen Kinder bleibt die Beziehung zu Pax und Maddox wohl besonders belastet. Angelina, die inzwischen wieder in verschiedenen Filmprojekten aktiv ist, hat in der Öffentlichkeit nie konkret Stellung zu den Vorwürfen genommen.

Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie im November 2015

Getty Images Brad Pitt, September 2024

