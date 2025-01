"Ich nehme nichts zurück": Loredana verteidigt ihre Aussagen

In den vergangenen Tagen wurde Loredana Zefi (29) in zahlreichen Web-Clips stark kritisiert. Der Grund: In einem Interview sprach sie über das Thema Gleichberechtigung und vertrat ihren Standpunkt, dass Frauen inzwischen mehr Rechte hätten als Männer. Nun meldet sich die Rapperin erneut in einem TikTok-Video zu Wort und stellt klar: "Ich distanziere mich von nichts, was ich gesagt habe und noch viel wichtiger, ich entschuldige mich für gar nichts." Sie will sich aber erklären: "Leute, versteht mich nicht falsch, ich habe nichts gegen Feminismus. Im Gegenteil: Ich finde es so wichtig, dass Männer und Frauen die gleichen Rechte haben und auch dafür kämpfen, dass es so ist", erklärt sie. "Aber wir müssen gleichberechtigt sein. Kein Mann sollte über einer Frau stehen. Aber auch keine Frau sollte über einem Mann stehen. Es gibt nämlich leider genug Frauen heutzutage, die ihre Macht ausnutzen."

Klare Worte von Loredana – ihrer Meinung nach seien die kritisierten Aussagen von ihr aus dem Kontext gerissen und völlig falsch bewertet worden. "Ich habe nichts gegen Frauen, ich bin selber eine Frau. Und ich bin sehr froh darüber, dass wir heutzutage sagen können, was wir wollen, unser eigenes Geld verdienen und unsere Stimme gehört wird", stellt sie klar. Ihr sei sehr wohl bewusst, dass es noch viele Länder auf der Welt gebe, wo das nicht so ist. Sie kenne aber genug Fälle, in denen der Feminismus ausgenutzt wurde. "Ihr wisst selber, wie viele Ehepaare sich trennen und wie viele Frauen Geschichten mit häuslicher Gewalt erfinden, nur um das alleinige Sorgerecht zu bekommen. Und damit schaden sie den Frauen, die wirklich so etwas durchgemacht haben", nennt sie ein drastisches Beispiel.

Loredana sei selbst sehr dankbar für die Unterstützung, die sie vor allem von ihren männlichen Kollegen und ihrem Ex-Mann zu Beginn ihrer Rap-Karriere bekam. An die Zeit mit dem Vater ihres Kindes hat die 29-Jährige aber nicht nur gute Erinnerungen. Nach der Geburt der gemeinsamen Tochter ging ihre Beziehung in die Brüche. "Wir hatten plötzlich unterschiedliche Interessen. Ich wollte bei der Kleinen bleiben, mich kümmern, nicht mehr so viel reisen. Er lebte weiter den Rapper-Lifestyle wie vor der Geburt", erzählte sie in einem Interview mit dem Spiegel.

Instagram / loredana Loredana, Rapperin

Instagram / loredana Loredana und ihre Tochter im Juli 2023

