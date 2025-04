"Eine Katastrophe": Rapperin Loredana schießt gegen Ikkimel

Die deutsche Rapperin Ikkimel sorgt aktuell mit ihrer Tournee zum Debütalbum "Fotze" für Aufsehen. In ihren kontroversen Shows stellt die Künstlerin Männer in Käfige und provoziert mit abwertenden Texten und Performances. Während einige Fans ihre Auftritte feiern, hagelt es vor allem in den sozialen Medien Kritik. Nun hat sich auch die Schweizer Rapperin Loredana Zefi (29) dazu geäußert. In einem Livestream, an dem sie zusammen mit ihrem Freund, dem Fußballer Karim Adeyemi (23), teilnahm, nannte sie Ikkimels Performances "eine Katastrophe". Der Rapperin zufolge könne jede Künstlerin tun, was sie wolle, aber für sie persönlich sei das nicht akzeptabel.

Der Livestream, in dem das Thema diskutiert wurde, fand auf dem Kanal des Streamers Scorpion2society statt. Karim unterbrach Loredanas Ausführungen, um zu betonen, wie problematisch er die Shows findet: "Stell dir vor, dein Vater oder deine Mutter sieht so was. Was denken die sich dabei?" Sorgen mache er sich auch um die Kinder, die solche Inhalte möglicherweise konsumieren könnten. Loredana stimmte zu und zog ihre eigene Tochter Hana als Beispiel heran. Sie erklärte, dass sie Hana den Zugang zu Plattformen wie TikTok verweigert, weil sie nicht will, dass ihr Kind mit unpassenden Inhalten in Kontakt komme. Diese Erziehungsentscheidung begründete die Rapperin mit dem Wunsch, ihre Tochter zu schützen.

Während Ikkimel für ihre kontroverse Kunst viel Gegenwind erfährt, gibt es auch Stimmen, die ihre Arbeit verteidigen. Die feministische Autorin Miriam Suter lobte die Berlinerin für ihre inszenierten Provokationen und nannte sie gegenüber 20 Minuten "eine blitzschlaue Frau", die genau wisse, was sie tue. Ihrer Ansicht nach handle es sich bei Ikkimels Performances um feministische Kunst, die sich bewusst gegen patriarchale Strukturen richte. Ihre Kritikerinnen und Kritiker in den sozialen Medien zeigen sich allerdings weniger beeindruckt und werfen der Künstlerin vor, Grenzen zu überschreiten. Dass Ikkimel vor ihrer Musikkarriere Linguistik studiert hat, ist dabei ein interessanter Nebenaspekt, den ihre Befürworter als Hinweis auf die Intelligenz und das Kalkül hinter ihren Handlungen werten.

Instagram / loredana Fußballer Karim Adeyemi und Rapperin Loredana Zefi

Instagram / ikkimel42 Ikkimel, Selfie zum Video-Release

