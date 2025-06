Endlich wieder Musik: Fans feiern Loredanas neuen Sommerhit

Darauf haben viele Fans gewartet: Pünktlich zum Sommer gibt es endlich neue Musik von Rapperin Loredana (29). Den Song "Love & Drama" veröffentlichte die Schweizerin in der Nacht von Donnerstag auf Freitag – und landet damit einen echten Sommerhit. Auf Instagram teilt sie einen Ausschnitt des Musikvideos und der Single. Ein Blick in die Kommentare macht deutlich: Ihre Follower haben nicht nur sehnsüchtig auf neue Musik gewartet, sie sind auch begeistert von dem, was sie hören. "Du hast uns den Sommer gerettet", schreibt ein Nutzer, während ein anderer schwärmt: "Ehrlich, ein absolutes Brett für den Sommer."

Eine eingängige, rhythmische Melodie und ein leichter Text. Dazu ein Musikvideo, geschnitten aus privaten Aufnahmen eines Sommerurlaubs. Loredana vereint das, was sich aktuell wohl viele wünschen: Leichtigkeit, gute Vibes und Superwetter. Zuletzt releaste die "Rosenkrieg"-Interpretin im Januar dieses Jahres Musik. Mit der Single "Surprise" sorgte sie aber für Diskussionen. Obwohl Loredana in ihrem Text keine Namen nannte, wurde deutlich, dass sie darin Kritik an ihren zwei Musikerkolleginnen Shirin David (30) und Katja Krasavice (28) äußerte. Besonders auffällig ist ihre Anspielung auf Shirin, wenn sie davon spricht, sich nicht für Klicks auszuziehen – eine Line, die bereits in ihrem älteren Track "Labyrinth" die Runde machte. Katja hingegen wird durch eine Anspielung in Verbindung gebracht, die sich auf ihren öffentlichkeitswirksamen Streit mit Dieter Bohlen (71) während ihrer DSDS-Jury-Zeit bezieht.

Die Partnerin von BVB-Star Karim Adeyemi (23) ist bekannt dafür, dass sie mit ihrer ehrlichen Meinung nicht hinterm Berg hält. Auch Rapperin Ikkimel kritisierte die 29-Jährige vor einigen Wochen ehrlich. Die Berliner Musikerin stellt in ihren kontroversen Shows Männer in Käfige und provoziert mit abwertenden Texten und Performances. In einem Livestream, an dem sie gemeinsam mit Karin teilnahm, nannte sie Ikkimels Performance "eine Katastrophe".

Anzeige Anzeige

Instagram / loredana Loredana, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / loredana Loredana, Rapperin

Anzeige Anzeige

Instagram / ikkimel42 Ikkimel im April 2024