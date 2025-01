Loredana disst Shirin und Katja Krasavice in neuem Song

Loredana (29) hat mit ihrer neuen Single "Surprise" für ordentlich Aufsehen gesorgt. In dem Song, den die Rapperin zum Jahresende veröffentlichte, richtet sie deutliche Worte an zwei ihrer prominenten Kolleginnen: Shirin David (29) und Katja Krasavice (28). Obwohl Loredana keine Namen nennt, lassen einige Textzeilen laut Raptastisch kaum Zweifel daran, welche Personen gemeint sein könnten. Besonders deutlich ist ihre Anspielung auf Shirin, wenn sie davon spricht, sich nicht für Klicks auszuziehen – eine Line, die bereits in ihrem älteren Track "Labyrinth" die Runde machte. Katja hingegen wird durch eine Anspielung in Verbindung gebracht, die sich auf ihren öffentlichkeitswirksamen Streit mit Dieter Bohlen (70) während ihrer DSDS-Jury-Zeit bezieht.

Viele Fans interpretieren die teils provokanten Lines als klaren Angriff auf die beiden Social-Media-Stars, die in den letzten Jahren durch ihren kommerziellen Erfolg im Musikgeschäft ebenfalls für Schlagzeilen sorgten. Besonders die Aussage "Ihr macht auf feministisch, aber nennt euch B*tches" richtet Loredana dabei in Richtung ihrer Konkurrentinnen, die beide ihre Alben ironisch-bewusst mit diesem Begriff betitelt haben. Ihre Kritik kommt nicht nur über die Lyrics, sondern auch über klare Kontraste: So betont Loredana, dass sie auf echte Werte setze, anstatt oberflächliches Image oder Schönheitsoperationen zu propagieren. Die Zeilen scheinen sich sowohl auf Shirins als auch Katjas Bühnenpersönlichkeiten und Marketingansätze zu beziehen.

Loredana selbst gilt seit ihren musikalischen Anfängen als eine Kämpferin, die sich immer wieder gegen Vorurteile behaupten musste. Der Diss gegen Katja und Shirin erinnert an frühere Konflikte in der Szene, wo Beef häufig als Marketing-Tool genutzt wurde. Doch die 29-Jährige scheint weniger auf Promo aus zu sein, als vielmehr ihren Standpunkt klarzumachen. Ob die Auseinandersetzungen der Künstlerinnen eskalieren oder schlicht zur Selbstinszenierung gehören, bleibt abzuwarten. Klar ist: Loredana versteht es, für Gesprächsstoff zu sorgen.

Shirin David, Sängerin

Katja Krasavice im Mai 2023

