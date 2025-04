Erst Folge drei: Bricht Kevin etwa "Temptation Island" ab?

Von Anfang an stand die Frage im Raum, ob Kevin Bartsch den ultimativen Treuetest bei Temptation Island bestehen wird. In Folge drei überrascht der DJ jedoch mit einem ganz anderen Verhalten: Kevin geht es gar nicht gut. Er kann nicht schlafen, denkt die ganze Zeit nur an seine Freundin Danka und spielt sogar mit dem Gedanken, das Experiment abzubrechen: "Dieses Gefühl, dass ich Danka in andere Hände gebe, das ist einfach extrem. Ich hätte niemals gedacht, dass das so schwer ist hier. Ich gehe psychisch kaputt."

Kevin will seiner Freundin beweisen, dass er treu sein kann. In der Vergangenheit hat er sich nämlich schon mehrere Fehltritte geleistet. Der Gedanke an die anderen Männer, mit denen die 24-Jährige nun die Zeit verbringt, lässt ihn aber durchdrehen. Er macht sich auch Sorgen um seinen Ruf: "Dass andere denken: 'Wie kannst du deine Freundin nur so im Fernsehen zeigen?'" In seinem Kopfkino kommt Danka den Verführern näher – ob er aber überhaupt Grund zur Sorge hat, weiß er zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht. Eines weiß er aber genau: "Ich brauche im Leben nichts anderes als Danka. Sie ist das Beste, was mir im Leben passiert ist."

In Folge drei findet auch das erste Lagerfeuer dieser Staffel statt. Im Gespräch mit Moderatorin Lola Weippert (29) klagt der 29-Jährige sein Leid. "Mir geht es nicht gut. Ich habe einfach innere Unruhen und inneren Stress [...]. Ich habe viel nachgedacht und bin zu vielen Erkenntnissen gekommen. Für mich gibt es keine andere Frau als Danka. Für mich ist sie die beste Frau auf dieser Welt", erklärt er. Lolas Frage, was das für seine Zeit bei "Temptation Island" bedeute, bleibt in dieser Folge noch unbeantwortet.

RTL Kevin und Danka, "Temptation Island", 2025

RTL Kevin und Danka, "Temptation Island"-Teilnehmer, 2025

