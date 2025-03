Das sagt Temptation-Kevin zu siegessicheren Verführerinnen

Bei Temptation Island wagen Kevin und seine Freundin Danka den ultimativen Treuetest. Schon nach dem ersten Kennenlernen waren sich die Verführerinnen jedoch sicher, dass Kevin diesen nicht bestehen wird. Die Single-Ladys nahmen den DJ als leicht zu verführen wahr und zweifelten direkt zu Beginn an seiner Treue. Doch was sagt Kevin dazu? "Es war interessant zu sehen, dass einige Verführerinnen solche Zweifel hatten, da ich fest entschlossen war, dem Treuetest standzuhalten", gibt er gegenüber Promiflash an.

Trotzdem kann der 29-Jährige die Einschätzung der Single-Ladys verstehen: "Ich kann nachvollziehen, dass sie anfangs skeptisch waren, denn die Situation ist für alle Beteiligten neu und herausfordernd." Die Skepsis der Verführerinnen kam auch nicht von irgendwoher. In den zweieinhalb gemeinsamen Jahren mit Danka hatte der DJ bereits eine achtmonatige Affäre. Nur zwei Monate vor dem TV-Format ging er seiner Freundin ein zweites Mal fremd. Für die Single-Ladys war das Grund genug, an seiner Willenskraft zu zweifeln.

Danka kann ebenfalls verstehen, warum ausgerechnet ihr Freund von den Verführerinnen schon zu Beginn als leichte Beute abgestempelt wurde. "Dadurch, dass er mir in der Vergangenheit mehrmals – und das für einen längeren Zeitraum – fremdgegangen ist, konnte man ihn in der Vergangenheit schon verführen", reflektiert sie gegenüber Promiflash und fügt hinzu: "Die Verführerinnen hatten definitiv die Einstellung: 'Wer einmal fremdgeht, wird es immer wieder tun und ist dadurch auch verführbar.'" Ob sich diese böse Vorahnung bewahrheitet, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.

Kevin und Danka, "Temptation Island" 2025

Danka, "Temptation Island"-Kandidatin

