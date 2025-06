Nach Mike-Ehe: Will Michelle Monballijn noch mal heiraten?

Michelle Monballijn scheint nach der kürzlichen offiziellen Scheidung von Mike Cees (37) wieder optimistisch in die Zukunft zu blicken. Wie die Schauspielerin jetzt im Interview mit Promiflash verriet, ist ihr Glaube an die Liebe keineswegs verflogen. Ob sie sich vorstellen kann, neue Eheversprechen zu geben? Dazu antwortete sie mit einem Augenzwinkern: "Ja, aber nur, wenn der Antrag kreativer ist als mein Online-Warenkorb nachts um zwei." Michelle befindet sich aktuell in einer Phase, die sie liebevoll als "Wie kann ein Mensch so süß sein?" beschreibt.

Während die Scheidung für viele ein schmerzhafter Prozess ist, steht Michelle offenbar gestärkt in ihrem neuen Lebensabschnitt. Wie sie betonte, hat sie auch weiterhin Hoffnung in Sachen Liebe. Auf Instagram erzählte sie ihren Followern: "Für viele ist die Scheidung ein Tiefpunkt. Für mich ist es ein Befreiungsschlag." Bisher bleibt jedoch offen, ob es möglicherweise schon jemanden Süßes in ihrem Leben gibt oder ob diese "Phase" sich eher auf ihre generelle Einstellung bezieht. Sicher ist jedoch, dass ihr Optimismus ansteckend wirkt. Die Schauspielerin beweist, dass das Ende einer Ehe auch ein Neuanfang für etwas Positives sein kann.

Michelle erlangte in den letzten Monaten nicht nur durch ihre Projekte als Schauspielerin Aufmerksamkeit, sondern auch durch ihre Offenheit für persönliche Weiterentwicklung. Besonders beeindruckend zeigte sie sich im Umgang mit ihrer Scheidung, die sie selbst als einen wichtigen Schritt zu sich selbst beschrieben hat. Ihre Einstellung lässt sie nicht nur stark, sondern auch zugänglich und authentisch wirken. Mit frischem Mut und einem charismatischen Sinn für Humor scheint sie bereit zu sein, das Leben und die Liebe erneut zu umarmen.

Anzeige Anzeige

AEDT / ActionPress Michelle Monballijn im September 2024

Anzeige Anzeige

RTL Michelle Monballijn und Mike Cees bei "Prominent getrennt" im Jahr 2024

Anzeige Anzeige