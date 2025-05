Nach Scheidung: Michelle Monballijn genießt das Alleinsein

Michelle Monballijn genießt ihr Leben in vollen Zügen – und das ganz ohne männliche Begleitung. Die Schauspielerin und Mike Cees haben ihre Beziehung bereits vor einiger Zeit beendet, und vor Kurzem wurde ihre Scheidung offiziell rechtskräftig. In einem Interview mit Promiflash gewährte Michelle nun Einblicke in ihre aktuelle Gefühlswelt und berichtete, wie sie sich in ihrem neuen Lebensabschnitt fühlt. "Manchmal genieße ich einfach das Alleinsein mit Pistazienschokolade und Sofa", verriet sie und ergänzte, dass sie sich die Freiheit, wieder glücklich allein zu sein, zurückerobert habe.

Kurz nach der Trennung sei dies noch ganz anders gewesen, wie Michelle weiter erklärte. Damals habe sie die Einsamkeit kaum ertragen können. Heute hingegen blickt die Schauspielerin nach vorn, schmiedet Pläne und nutzt Humor als ihre Energiequelle. Ihr großer Traum sei es, zum Beispiel einen Podcast zu starten. Sie denke dabei an ein Format mit viel Humor und wolle ihre Leidenschaft teilen: "Humor mit Sekt und Orangensaft." Ihr Ziel sei es, andere Menschen zum Lachen zu bringen und sich so eine neue Bühne zu schaffen.

Die Ehe mit Mike war besonders durch öffentliche Auftritte in Formaten wie Das Sommerhaus der Stars und die daraus entstandenen Spannungen geprägt, die immer wieder Schlagzeilen machten. Während Michelle das Kapitel nun mit klaren Zukunftsplänen hinter sich lässt, zeigt die turbulente Beziehung, wie mediale Aufmerksamkeit persönliche Herausforderungen oft verstärken kann. Michelle, die ursprünglich als Schauspielerin bekannt wurde, präsentiert jetzt eine neue Seite von sich und beweist, dass es möglich ist, sich nach stürmischen Zeiten neu zu definieren und das Leben mit einer Prise Humor aufzulockern.

Anzeige Anzeige

ActionPress Michelle Monballijn und Mike Cees, TV-Persönlichkeiten

Anzeige Anzeige

RTL Mike Cees und Michelle Monballijn bei "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige

Anzeige