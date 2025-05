Ohne Mike: Michelle Monballijn möchte im Reality-TV bleiben

Michelle Monballijn hat Ex-Mann Mike Cees offiziell abgeschrieben – das Rampenlicht aber keineswegs. "Ich sehe mich auf jeden Fall auch weiterhin im Reality-TV", verrät sie im Gespräch mit Promiflash. Statt auf Drama wolle sie jetzt aber mehr auf Gelassenheit setzen: "Inzwischen gehe ich mit einem Augenzwinkern an die Sache heran. Ich kenne das Spiel, ich kenne die Leute", berichtet die Schauspielerin, die nach Auftritten bei Der Bachelor (2003), Das Sommerhaus der Stars (2021), Prominent getrennt (2024) und My Style Rocks (2024) schon beinahe zu den alten Reality-Hasen zählt. Trotzdem hat Michelle definitiv Lust auf mehr: "Ich habe einfach Spaß daran, Teil dieser verrückten Welt zu sein – solange ich dabei ich selbst bleiben kann."

Neben dem Ausbau ihrer Reality-Karriere hat Michelle noch weitere Ziele fest im Blick. So plant sie aktuell ein neues Tattoo, das eine tiefere Bedeutung haben soll – hier möchte sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Zusätzlich liebäugelt sie damit, ihre Vergangenheit mit Mike in einem humorvollen Podcast aufzuarbeiten, in dem sie ihre Erfahrungen während und nach der Trennung schildern könnte. Und sogar als Autorin möchte die gebürtige Lüdenscheiderin künftig möglicherweise arbeiten: "Es gibt bereits mehrere Verleger, die sich ein Buchprojekt mit mir vorstellen könnten", verriet Michelle im Promiflash-Interview euphorisch.

Die Ehe mit Mike, die seit Kurzem auch offiziell der Vergangenheit angehört, war für Michelle ein einschneidendes Kapitel. Auch wenn sie das Thema nun größtenteils hinter sich gelassen hat, bleibt es für immer ein Teil ihrer Lebensgeschichte. Über ihren Ex-Mann ließ sie in der Vergangenheit gegenüber Promiflash bereits mit gewohnter Schärfe verlauten, dass sie hofft, er finde seinen Weg – möglichst weit weg von ihrem. Mit ihrem frischen Tatendrang zeigt Michelle, dass sie den Fokus wieder auf sich selbst gelegt hat und optimistisch in die Zukunft blickt.

AEDT / ActionPress Michelle Monballijn im September 2024

RTL Michelle Monballijn und Mike Cees bei "Prominent getrennt" im Jahr 2024

