Nach drei Jahren: Im Juni startet Marvel-Serie "Ironheart"

Vor rund drei Jahren kündigte Disney das Marvel-Projekt "Ironheart" an. Doch nachdem es in den USA zum Autorenstreik gekommen war, konnte die Mini-Serie nicht wie geplant Ende 2023 erscheinen. Jetzt hat das Warten endlich ein Ende, denn schon in wenigen Tagen können Fans "Ironheart" auf Disney+ streamen. Die Hauptrolle als Riri Williams übernimmt Dominique Thorne. Riri ist eine aufstrebende und geniale junge Wissenschaftlerin, deren großes Vorbild offenbar Tony Stark alias Iron Man (Robert Downey Jr., 60) ist. Dank ihrer Expertise baut sie sich einen eigenen Superheldenanzug – und der ist fortschrittlicher als alle Iron-Man-Anzüge zuvor. Damit erregt sie schnell die Aufmerksamkeit feindlich gesinnter Personen. Entscheidend ist schließlich ihre Begegnung mit Parker Robbins (Anthony Ramos, 33), besser bekannt als The Hood.

Los geht es schon ab dem 25. Juni. Die Fans in den YouTube-Kommentaren unter dem Trailer scheinen aber noch skeptisch zu sein. Immerhin lieferte Marvel ihnen in den vergangenen Jahren mehr Flops als ordentliche Kino-Spektakel. Gleich mehrere User schreiben Sätze wie "Muss ich unbedingt verpassen." Wieder anderen sind die Parallelen zu Iron Man zu groß: "Ihre Arbeit als einzigartig zu beschreiben, als Abklatsch von Iron Man, zeugt schon von grandioser Selbstüberschätzung der Drehbuchautoren." Vor allem das Attribut einzigartig scheint vielen unpassend, denn immerhin schaffte Tony Stark schon zuvor, was die junge Riri anstrebt.

Vielleicht gelingt es Disney und Marvel aber doch noch, das Ruder herumzureißen. Immerhin gelang dem Mäusekonzern erst vor einigen Wochen mit "Thunderbolts*" ein kleiner Geniestreich. Nach mehreren Kino-Enttäuschungen wurde der Film über die "neuen Avengers" vor allem von den Fans hochgelobt. Besonders Florence Pugh (29), die die Hauptrolle als Yelena Belova spielt, kam bei den Fans gut an. Yelena dürfte vielen Fans schon aus dem Film "Black Widow" und der Serie "Hawkeye" bekannt sein. In Kombination mit den Underdogs um James "Bucky" Buchanan (Sebastian Stan, 42) alias Winter Soldier und Ava Starr (Hannah John-Kamen) aka Ghost bilden sie ein neues und vor allem völlig anderes Superhelden-Team – und das kommt offenbar an.

Disney Szene aus "Ironheart"

Disney Dominique Thorne in "Ironheart"

Disney Sebastian Stan, Hannah John-Kamen, Florence Pugh und David Harbour in "Thunderbolts*"