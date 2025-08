"House of the Dragon": Diese neue Heldin kommt in Staffel 3

In der dritten Staffel der beliebten Serie House of the Dragon betritt eine neue, eindrucksvolle Figur die Bühne von Westeros: Alysanne Blackwood, besser bekannt als Black Aly. Die gefürchtete Bogenschützin kämpft an der Seite von Königin Rhaenyra Targaryen (gespielt von Emma D'Arcy, 33) und übernimmt eine Schlüsselrolle im sogenannten Drachentanz – einem brutalen Bürgerkrieg um den Eisernen Thron. Verkörpert wird Black Aly von der Schauspielerin Annie Shapero. Bekannt für ihre Loyalität und Entschlossenheit, führt sie die Bogenschützen der Flusslande an und trägt entscheidend zum Verlauf des Krieges bei, bevor sie nach dessen Ende Lord Cregan Stark heiratet.

Neben Black Aly dürfen sich Fans der Serie auf weitere neue Charaktere freuen, die die Handlung bereichern werden. Dazu zählen unter anderem Ser Roderick Dustin, gespielt von Tommy Flanagan (60) und Ser Torrhen Manderly, verkörpert von Dan Fogler (48). Die Dreharbeiten für die dritte Staffel laufen bereits – und es heißt, sie werde die bislang ambitionierteste und umfangreichste der Serie. Zwar sind viele Details noch unter Verschluss, doch die Fans fiebern bereits gespannt darauf hin, wie sich die neuen Figuren in die komplexe Welt aus Intrigen, Machtspielen und blutigen Schlachten einfügen werden.

Die Figur der Alysanne Blackwood stammt aus George R. R. Martins (76) Werk "Fire & Blood", das als Grundlage für die Serie dient. Sie gilt als Legende in der Geschichte des Hauses Stark – nicht nur wegen ihres Kampfgeistes, sondern auch aufgrund ihrer diplomatischen Fähigkeiten, mit denen sie nach den blutigen Auseinandersetzungen zur Befriedung des Reiches beitrug. Black Aly vereint Stärke und Geschicklichkeit und wird von ihrer Anhängerschaft sowohl auf dem Schlachtfeld als auch in politischen Fragen hoch geschätzt. Ihr beeindruckendes Erbe macht sie zu einer der denkwürdigsten und faszinierendsten neuen Figuren der Serie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Der "House of the Dragon"-Cast, März 2023

Anzeige Anzeige

Imago Annie Shapero beim "Series Mania Festival" 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images George R. R. Martin, Autor

Anzeige