"Sturm der Liebe"-Star Isabell Stern zieht für Playboy blank

Isabell Stern, bekannt aus der Erfolgsserie Sturm der Liebe, sorgt mit einem ganz besonderen Statement für Aufsehen. Zum 20-jährigen Jubiläum der ARD-Serie hat sich die Schauspielerin für den Playboy ablichten lassen. Doch die Bilder bedeuten für Isabell mehr als einen glamourösen Auftritt. Sie möchte damit ein Zeichen gegen Bodyshaming setzen. "Lasst uns aufhören, Menschen für ihre äußere Form zu beleidigen", betont sie in einem Interview mit dem Magazin. In ihrer Karriere musste sie sich selbst oft mit Vorurteilen auseinandersetzen. "Wie oft habe ich schon gehört, dass es mit meiner Karriere vermutlich schneller gegangen wäre, wenn ich mir die Brüste hätte machen lassen", verrät der TV-Star.

Isabell betont, dass Schönheitsoperationen für sie nie infrage kamen. Sie sehe ihren gesunden Körper als Geschenk und wolle sich einem solchen Eingriff nicht aussetzen. Die 46-Jährige merkt an, dass man sich als Schauspieler um Rollen bewirbt und nicht bei einem Schönheitswettbewerb antritt. "Ich habe Brüste, egal in welcher Größe, noch nie richtig überzeugend lachen oder weinen sehen", erklärt sie und fügt schmunzelnd hinzu, dass Texte lernen definitiv besser mit dem Gehirn funktioniere. Zudem begrüßt sie, dass sich der Respekt innerhalb der Unterhaltungsbranche verbessert habe. Isabell wünscht sich, dass Schauspielerinnen an Schauspielschulen besser darauf vorbereitet werden, mit Kritik am eigenen Körper umzugehen, die in der Branche leider immer noch allgegenwärtig ist.

Das Playboy-Shooting hielt Isabell weitgehend geheim. Nur ihre Familie, ihr Lebenspartner Jonathan Beck und ihre Kollegin Tanja Lanäus (54) waren eingeweiht. Tanja, die selbst bereits dreimal für das Magazin posierte, unterstützte sie mit wertvollen Tipps. "Tanja und ich sind befreundet, und ich bin ihr sehr dankbar für die Ratschläge. Sie ist sehr entspannt im Umgang mit ihrem Körper", erzählt Isabell. Für das Team von "Sturm der Liebe" wird das Shooting eine große Überraschung – und wohl ein Gesprächsthema am Set, das für einige staunende Gesichter sorgen dürfte.

Getty Images Isabell Stern, Schauspielerin

ARD/Christof Arnold Schauspielerin Isabell Stern

Instagram / isabell_stern Isabell Stern, 2023

